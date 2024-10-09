Річ у речовинах, які містяться в бобах, пише Health.
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Чому бобові потрібно замочувати
Любителі готувати знають, що суху квасолю та нут слід замочувати – так вони швидше приготуються. Сухий горох і сочевицю часто не замочують через їхній розмір, але це також варто робити.
І причина зовсім не кулінарна. Річ у тім, що боби містять олігосахариди – клас вуглеводів, які можуть бути складними для травлення.
Споживання олігосахаридів може призвести до метеоризму, здуття, болю в животі та навіть діареї.
Також бобові містять сполуки, відомі як антинутрієнти, що перешкоджають засвоєнню поживних речовин. Ось деякі приклади:
- лектини можуть спричинити проблеми із травленням, якщо боби неправильно приготовлені;
- фітинова кислота, яка може зв'язуватися із залізом, кальцієм та цинком, погано засвоюється;
- таніни можуть ускладнити перетравлення організмом білка та засвоєння вітамінів й мінералів.
Тож замочування може покращити засвоюваність бобів, знизивши рівень олігосахаридів та антинутрієнтів. Результат залежить типу бобових та часу замочування.
Консервовану продукцію замочувати непотрібно, оскільки вона вже пройшла кілька етапів приготування.
Правильне і збалансоване харчування – це те, про що варто подбати кожному. Та, на жаль, забезпечити денну норму вітаміну D лише з їжі чи завдяки сонцю – практично нереально. Вихід є – Вітагама D₃ – дієтична добавка, з якою кожен день стане сонячним!
*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.