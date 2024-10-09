Дело в веществах, которые содержатся в бобах, пишет Health.

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Почему бобовые нужно замачивать

Любители готовить знают, что сухую фасоль и нут следует замачивать – так они быстрее приготовятся. Сухой горох и чечевицу часто не замачивают из-за их размера, но это также стоит делать.

И причина вовсе не кулинарная. Дело в том, что бобы содержат олигосахариды – класс углеводов, которые могут быть сложными для пищеварения.

Потребление олигосахаридов может привести к метеоризму, вздутию, боли в животе и даже диарее.

Также бобовые содержат соединения, известные как антинутриенты, препятствующие усвоению питательных веществ. Вот некоторые примеры:

лектины могут вызвать проблемы с пищеварением, если бобы неправильно приготовлены;

могут вызвать проблемы с пищеварением, если бобы неправильно приготовлены; фитиновая кислота , которая может связываться с железом, кальцием и цинком, плохо усваивается;

, которая может связываться с железом, кальцием и цинком, плохо усваивается; танины могут затруднить переваривание организмом белка и усвоение витаминов и минералов.

Поэтому замачивание может улучшить усвояемость бобов, снизив уровень олигосахаридов и антинутриентов. Результат зависит от типа бобовых и времени замачивания.

Консервированную продукцию замачивать не нужно, поскольку она уже прошла несколько этапов приготовления.

Правильне і збалансоване харчування – це те, про що варто подбати кожному. Та, на жаль, забезпечити денну норму вітаміну D лише з їжі чи завдяки сонцю – практично нереально. Вихід є – Вітагама D₃ – дієтична добавка, з якою кожен день стане сонячним!



*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.