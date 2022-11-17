Нове дослідження куріння

Такий ефект спостерігався навіть у тих, хто викурював пачку цигарок на день протягом 40 років, перш ніж кинути.

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Ми були зовсім не готові до цього відкриття. Існує популяція клітин, які магічно оновлюють слизову оболонку дихальних шляхів,

– сказав автор дослідження Пітер Кемпбелл.

Вчені з Університетського коледжу Лондона та Інституту Сенгера проаналізували біопсії легенів 16 осіб – теперішніх та колишніх курців, дорослих, які ніколи не курили, та дітей.

Кидати курити завжди корисно

Генетичні зміни у клітинах організму – нормальний етап старіння, і деякі з них нешкідливі. Однак деякі мутації, накопичуючись, можуть призвести до раку. Дослідження показало, що 90% клітин легенів у курців містили до 10000 генетичних змін, у тому числі здатних викликати рак.

Водночас у тих, хто кинув курити, до 40% від загальної кількості клітин легенів були здоровими. Вчені зазначили, що пошкоджені клітини не могли "чарівним чином полагодитися".

"Швидше вони були замінені здоровими клітинами, які уникнули пошкодження від сигаретного диму", – розповів Кемпбелл.

Точний механізм цього феномену поки не зрозумілий, але автори дослідження припускають існування свого роду резервуара клітин, які поступово розмножуються та замінюють пошкоджені, коли людина кидає курити.