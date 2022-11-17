Новое исследование курения

Такой эффект наблюдался даже у тех, кто выкуривал пачку сигарет в день в течение 40 лет, прежде чем бросить.

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Мы были совсем не готовы к этому открытию. Существует популяция клеток, магически обновляющих слизистую дыхательных путей,

– сказал автор исследования Питер Кэмпбелл.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Института Сенгера проанализировали биопсии легких 16 человек – нынешних и бывших курильщиков, никогда не куривших взрослых и детей.

Бросать курить всегда полезно

Генетические изменения в клетках организма – нормальный этап старения и некоторые из них безвредны. Однако некоторые мутации, накапливаясь, могут привести к раку. Исследование показало, что 90% клеток легких у курильщиков содержали до 10000 генетических изменений, в том числе способных вызвать рак.

В то же время у бросивших курить до 40% от общего количества клеток легких были здоровыми. Ученые отметили, что поврежденные клетки не могли "волшебным образом починиться".

"Скорее они были заменены здоровыми клетками, избежавшими повреждения от сигаретного дыма", – рассказал Кэмпбелл.

Точный механизм этого феномена пока не ясен, но авторы исследования предполагают существование своего рода резервуара клеток, постепенно размножающихся и заменяющих поврежденные, когда человек бросает курить.