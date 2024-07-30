Чоловічу зраду зазвичай пов'язують із прагненням збільшити репродуктивний успіх за допомогою відносин із великою кількістю жінок, що у теорії призводить до більшого потомства. Однак для жінок такий підхід неактуальний, оскільки їхня здатність до розмноження залежить від кількості вагітностей. Це породжує дебати серед фахівців у галузі еволюційної психології щодо причин жіночої невірності.

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Теорія жіночої зради

Серед найімовірніших пояснень виділяють гіпотезу про зміну партнера та стратегію подвійного спарювання. Перша передбачає, що жінка шукає найкращого кандидата для довгострокових відносин, що може призвести до заміни поточного партнера на кращого.

Друга стратегія, подвійне спарювання, передбачає, що жінка прагне отримати якісний генетичний матеріал від коханця, тоді як основного партнера вбачатиме у ролі вихователя майбутніх дітей. У цьому випадку від коханця важливі фізична привабливість та генетичні переваги, а від основного партнера – батьківські якості.

Чому жінки зраджують

Психологи з Оксфордського та Мельбурнського університетів провели опитування серед гетеросексуальних чоловіків та жінок, які зізналися у зрадах своїм партнерам. У дослідженні взяли участь 138 чоловіків та 116 жінок віком від 18 до 40 років з 19 країн.

Результати показали, що жінки частіше вважали коханців фізично привабливішими, але непідходящими для сімейного життя та виховання дітей, що відповідає стратегії подвійного спарювання. Гіпотеза про зміну партнерів не знайшла підтвердження, оскільки більшість жінок не поважали своїх коханців ціннішими та не планували заради них розривати стосунки з основним партнером.

Серед інших причин зрад учасники вказували на прагнення новизни, нудьгу у відносинах, незадоволеність партнерством та бажання помститися. Найменша кількість жінок називали причинами бажання підтвердити свою привабливість та пошук додаткових ресурсів та підтримки.