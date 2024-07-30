Мужскую измену обычно связывают со стремлением увеличить репродуктивный успех посредством отношений с большим количеством женщин, что в теории приводит к большему потомству. Однако для женщин такой подход неактуален, поскольку их способность к размножению зависит от количества беременностей. Это порождает дебаты среди специалистов в области эволюционной психологии о причинах женской неверности.

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Теория женской измены

Среди наиболее вероятных объяснений выделяют гипотезу о смене партнера и стратегию двойного спаривания. Первая предполагает, что женщина ищет лучшего кандидата для долгосрочных отношений, что может привести к замене текущего партнера на лучшего.

Вторая стратегия, двойное спаривание, предусматривает, что женщина стремится получить качественный генетический материал от любовника, тогда как основного партнера будет видеть в роли воспитателя будущих детей. В этом случае от любовника важны физическая привлекательность и генетические преимущества, а от основного партнера – родительские качества.

Почему женщины изменяют

Психологи из Оксфордского и Мельбурнского университетов провели опрос среди гетеросексуальных мужчин и женщин, которые признались в изменах своим партнерам. В исследовании приняли участие 138 мужчин и 116 женщин в возрасте от 18 до 40 лет из 19 стран.

Результаты показали, что женщины чаще считали любовников физически привлекательными, но неподходящими для семейной жизни и воспитания детей, что соответствует стратегии двойного спаривания. Гипотеза о смене партнеров не нашла подтверждения, поскольку большинство женщин не уважали своих любовников более ценными и не планировали ради них разрывать отношения с основным партнером.

Среди других причин измен участники указывали на стремление к новизне, скуку в отношениях, неудовлетворенность партнерством и желание отомстить. Наименьшее количество женщин называли причинами желание подтвердить свою привлекательность и поиск дополнительных ресурсов и поддержки.