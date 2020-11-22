Яка добова норма води для організму: чому потрібно пити її навіть взимку
Жодна клітина тіла не може функціонувати без води. Якщо людина не буде відновлювати водний баланс, то це призведе до зменшення об'єму крові. Про те, чому важливо пити воду та з яких продуктів ми її отримуємо – читайте в матеріалі.
Щодня ми втрачаємо велику кількість води через сечу, піт та повітря з наших легень. А нестача води в організмі призводить до низького кров'яного тиску, розповідає Катерина Шкодзік, зазначає Flo.
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Скільки можна прожити без води
Кров складається на 90% з води, тому через її нестачу в організмі людина перестає пітніти. Відповідно температура тіла починає зростати.
Здорова людина може прожити без води приблизно тиждень в прохолодну погоду. Але в багатьох випадках – це 3 – 4 дні.
Людина може прожити без води протягом тижня / Фото pexels
Основні симптоми зневоднення
Дегідратація відбувається, коли наші клітини та органи споживають більше рідини, ніж приймає наше тіло.
Ознаки зневоднення:
- надмірне відчуття спраги;
- сухість у роті;
- слабкість;
- запаморочення;
- сеча темно-жовтого кольору.
Почніть пити більше води, щоб відновити баланс і зберегти здоров'я.
Скільки води потрібно пити на день
У кожної людини своя норма добового споживання води. Це залежить від статі, віку, ваги, загального стану здоров'я, харчування та умов праці.
Існують ще інші фактори, які збільшують потребу в рідині:
- спека;
- фізична активність;
- хвороба (блювота, діарея, запор, лихоманка);
- годування груддю.
Фізична активність та стан здоров'я впливають на кількість води в організмі / Фото pexels
Які овочі та фрукти містять багато води
Не забувайте включати все, що ви п'єте і їсте, у щоденне споживання води. Деякі фрукти та овочі майже повністю складаються з води:
- огірок (96,7%);
- селера, салат, редька (95%);
- помідор, зелений перець (94%);
- цвітна капуста, кавун, полуниця, шпинат (92%);
- броколі, грейпфрут, дитяча морква (91%);
- ожина (88%);
- ананас, апельсин (87%);
- малина, чорниця (85%).
Чому потрібно пити багато води навіть взимку
Коли холодно, тіло використовує більше енергії, щоб зігрітись, і таким чином втрачає більше рідини. При низькій температурі нирки виводять рідину з організму швидше, ніж зазвичай.
Тому, щоб не було зневоднення, варто пити не менше 2 літрів води.
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