Жодна клітина тіла не може функціонувати без води. Якщо людина не буде відновлювати водний баланс, то це призведе до зменшення об'єму крові. Про те, чому важливо пити воду та з яких продуктів ми її отримуємо – читайте в матеріалі.

Щодня ми втрачаємо велику кількість води через сечу, піт та повітря з наших легень. А нестача води в організмі призводить до низького кров'яного тиску, розповідає Катерина Шкодзік, зазначає Flo.

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Скільки можна прожити без води

Кров складається на 90% з води, тому через її нестачу в організмі людина перестає пітніти. Відповідно температура тіла починає зростати.

Здорова людина може прожити без води приблизно тиждень в прохолодну погоду. Але в багатьох випадках – це 3 – 4 дні.

Надмірна спека та сильні фізичні навантаження призводять до того, що тіло втрачає до 1,5 літра рідини за годину. А без відновлення водного балансу людина може загинути протягом декількох годин.



Людина може прожити без води протягом тижня / Фото pexels

Основні симптоми зневоднення

Дегідратація відбувається, коли наші клітини та органи споживають більше рідини, ніж приймає наше тіло.

Ознаки зневоднення:

надмірне відчуття спраги;

сухість у роті;

слабкість;

запаморочення;

сеча темно-жовтого кольору.

Почніть пити більше води, щоб відновити баланс і зберегти здоров'я.

Скільки води потрібно пити на день

У кожної людини своя норма добового споживання води. Це залежить від статі, віку, ваги, загального стану здоров'я, харчування та умов праці.

Існують ще інші фактори, які збільшують потребу в рідині:

спека;

фізична активність;

хвороба (блювота, діарея, запор, лихоманка);

годування груддю.



Фізична активність та стан здоров'я впливають на кількість води в організмі / Фото pexels

Які овочі та фрукти містять багато води

Не забувайте включати все, що ви п'єте і їсте, у щоденне споживання води. Деякі фрукти та овочі майже повністю складаються з води:

огірок (96,7%);

селера, салат, редька (95%);

помідор, зелений перець (94%);

цвітна капуста, кавун, полуниця, шпинат (92%);

броколі, грейпфрут, дитяча морква (91%);

ожина (88%);

ананас, апельсин (87%);

малина, чорниця (85%).

Вчені та лікарі сходяться на думці, що більшість здорових людей можуть підтримувати баланс рідини в організмі не слідуючи жорсткій рекомендації, а тільки тоді, коли відчувають спрагу.

Чому потрібно пити багато води навіть взимку

Коли холодно, тіло використовує більше енергії, щоб зігрітись, і таким чином втрачає більше рідини. При низькій температурі нирки виводять рідину з організму швидше, ніж зазвичай.

Тому, щоб не було зневоднення, варто пити не менше 2 літрів води.