Ни одна клетка тела не может функционировать без воды. Если человек не будет восстанавливать водный баланс, то это приведет к уменьшению объема крови. О том, почему важно пить воду и из каких продуктов мы ее получаем – читайте в материале.

Каждый день мы теряем много воды через мочу, пот и воздух из наших легких. А нехватка воды в организме приводит к низкому кровяному давлению, рассказывает Екатерина Шкодзик, отмечает Flo.

Читайте также Почему опасно есть сладкое во время пандемии COVID-19

Сколько можно прожить без воды

Кровь состоит на 90% из воды, поэтому из-за ее недостатка в организме человек перестает потеть. Соответственно температура тела начинает расти.

Здоровый человек может прожить без воды примерно неделю в прохладную погоду. Но во многих случаях – это 3 – 4 дня.

Чрезмерная жара и сильные физические нагрузки приводят к тому, что тело теряет до 1,5 литра жидкости за час. А без восстановления водного баланса человек может погибнуть в течение нескольких часов.



Человек может прожить без воды в течение недели / Фото pexels

Основные симптомы обезвоживания

Обезвоживание происходит, когда наши клетки и органы потребляют больше жидкости, чем наше тело.

Признаки обезвоживания:

чрезмерное чувство жажды;

сухость во рту;

слабость;

головокружение;

моча темно-желтого цвета.

Начните пить больше воды, чтобы восстановить баланс и сохранить здоровье.

Сколько воды нужно пить в день

У каждого человека своя норма суточного потребления воды. Это зависит от пола, возраста, веса, общего состояния здоровья, питания и условий труда.

Существуют еще другие факторы, которые увеличивают потребность в жидкости:

жара;

физическая активность;

болезнь (рвота, диарея, запор, лихорадка);

кормление грудью.



Физическая активность и состояние здоровья влияют на количество воды в организме / Фото pexels

Какие овощи и фрукты содержат много воды

Не забывайте включать все, что вы пьете и едите, в ежедневное потребление воды. Некоторые фрукты и овощи почти полностью состоят из воды:

огурец (96,7%);

сельдерей, салат, редька (95%);

помидор, зеленый перец (94%);

цветная капуста, арбуз, клубника, шпинат (92%);

брокколи, грейпфрут, детская морковь (91%);

ежевика (88%);

ананас, апельсин (87%);

малина, черника (85%).

Ученые и врачи сходятся на мнении, что большинство здоровых людей могут поддерживать баланс жидкости в организме не следуя жесткой рекомендации, а только тогда, когда чувствуют жажду.

Почему нужно пить много воды даже зимой

Когда холодно, тело использует больше энергии, чтобы согреться, и таким образом теряет больше жидкости. При низкой температуре почки выводят жидкость из организма быстрее, чем обычно.

Поэтому, чтобы не было обезвоживания, стоит пить не менее 2 литров воды.