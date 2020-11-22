Какая суточная норма воды для организма: почему нужно пить ее даже зимой
Ни одна клетка тела не может функционировать без воды. Если человек не будет восстанавливать водный баланс, то это приведет к уменьшению объема крови. О том, почему важно пить воду и из каких продуктов мы ее получаем – читайте в материале.
Каждый день мы теряем много воды через мочу, пот и воздух из наших легких. А нехватка воды в организме приводит к низкому кровяному давлению, рассказывает Екатерина Шкодзик, отмечает Flo.
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Сколько можно прожить без воды
Кровь состоит на 90% из воды, поэтому из-за ее недостатка в организме человек перестает потеть. Соответственно температура тела начинает расти.
Здоровый человек может прожить без воды примерно неделю в прохладную погоду. Но во многих случаях – это 3 – 4 дня.
Человек может прожить без воды в течение недели / Фото pexels
Основные симптомы обезвоживания
Обезвоживание происходит, когда наши клетки и органы потребляют больше жидкости, чем наше тело.
Признаки обезвоживания:
- чрезмерное чувство жажды;
- сухость во рту;
- слабость;
- головокружение;
- моча темно-желтого цвета.
Начните пить больше воды, чтобы восстановить баланс и сохранить здоровье.
Сколько воды нужно пить в день
У каждого человека своя норма суточного потребления воды. Это зависит от пола, возраста, веса, общего состояния здоровья, питания и условий труда.
Существуют еще другие факторы, которые увеличивают потребность в жидкости:
- жара;
- физическая активность;
- болезнь (рвота, диарея, запор, лихорадка);
- кормление грудью.
Физическая активность и состояние здоровья влияют на количество воды в организме / Фото pexels
Какие овощи и фрукты содержат много воды
Не забывайте включать все, что вы пьете и едите, в ежедневное потребление воды. Некоторые фрукты и овощи почти полностью состоят из воды:
- огурец (96,7%);
- сельдерей, салат, редька (95%);
- помидор, зеленый перец (94%);
- цветная капуста, арбуз, клубника, шпинат (92%);
- брокколи, грейпфрут, детская морковь (91%);
- ежевика (88%);
- ананас, апельсин (87%);
- малина, черника (85%).
Почему нужно пить много воды даже зимой
Когда холодно, тело использует больше энергии, чтобы согреться, и таким образом теряет больше жидкости. При низкой температуре почки выводят жидкость из организма быстрее, чем обычно.
Поэтому, чтобы не было обезвоживания, стоит пить не менее 2 литров воды.
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