Метеозалежність

Різній погоді люди часто приписують свої недуги. Дехто називає це метеозалежністю. Однозначної відповіді наука не має, чи є залежні від погоди люди.

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Екстремальні зміни погоди достовірно позначаються на фізичному та психічному здоров'ї. Наприклад, аномальна спека, лісові пожежі, посуха та повені викликають тривогу, стрес, загострення алергії та хвороби, пов'язані з впливом спеки. Але сонливості у списку немає.

Найімовірніше, справа не в погоді. Ми схильні приписувати погоді головний біль, поганий настрій і сонливість, забуваючи про очевидне – стресу на роботі, безсонну ніч напередодні і те, що голова болить у будь-яку погоду. Мозок такий влаштований, що любить усе спрощувати.

Чому в дощ хочеться спати

Досліджень про те, чому під час дощу деякі люди почуваються, як сонні мухи, немає. Але в інтернеті багато пишуть про те, що не сам дощ хилить у сон, а умови, за яких він виникає.

Освітлення. В дощові дні — похмурі, мало світла. А коли темно, організм людини виробляє гормон мелатонін. Він регулює цикл сну та неспання. З настанням темряви в крові його стає більше. Гормон посилає в мозок сигнал, що настав час спати. Тому в похмурий день може хотітися спати більше, ніж звичайно.

Температура. Якщо дощ йде в холодну погоду і людина потрапила під нього, є ймовірність, що тіло переохолодиться. При гіпотермії або переохолодженні дійсно виникає сонливість. Тільки температура тіла при цьому опускається до 35 градусів і менше.

З іншого боку, при низьких температурах навколишнього середовища людині спиться краще. І, можливо, в холодній кімнаті хочеться налаштуватися на сон, а не на роботу.

Атмосферний тиск. Зазвичай, він знижується під час дощу. І є припущення, що це опосередковано впливає на навколоносові пазухи. Ніс закладає, виникає головний біль, втома і, як наслідок, бажання поспати.

Ще одне явище, пов'язане зі зниженням атмосферного тиску, – рівень насичення крові киснем, або сатурація. Кажуть, якщо тиск падає, то падає і сатурація. У цьому випадку людина зазнає кисневого голодування і хоче спати.

Однак дані дослідження кажуть, що не так просто викликати нестачу кисню. За цими даними, щоб сатурація впала на 1%, атмосферний тиск має знизитися приблизно на 125 мм ртутного стовпа. Такі коливання під час дощів не відбуваються.