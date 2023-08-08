Метеозависимость

Разной погоде люди часто приписывают свои недуги. Некоторые называют это метеозависимостью. Однозначного ответа наука не имеет, зависят ли от погоды люди.

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Экстремальные изменения погоды достоверно отражаются в физическом и психическом здоровье. К примеру, аномальная жара, лесные пожары, засуха и наводнения вызывают тревогу, стресс, обострение аллергии и болезни, связанные с влиянием жары. Но сонливости в списке нет.

Скорее всего, дело не в погоде. Мы склонны приписывать погоде головную боль, плохое настроение и сонливость, забывая о очевидном – стрессе на работе, бессонной ночи накануне и о том, что голова болит в любую погоду. Мозг так устроен, что любит все упрощать.

Почему в дождь хочется спать

Исследований о том, почему во время дождя некоторые люди чувствуют себя как сонные мухи, нет. Но в интернете многое пишут о том, что не сам дождь клонит в сон, а условия, при которых он возникает.

Освещение. В дождливые дни пасмурные, мало света. А когда темно, организм человека вырабатывает гормон мелатонин. Он регулирует цикл сна и бодрствования. С наступлением темноты в крови его становится больше. Гормон посылает в мозг сигнал, что пора спать. Поэтому в пасмурный день может хотелось спать больше обычного.

Температура. Если дождь уходит в холодную погоду и человек попал под него, есть вероятность, что тело переохладится. При гипотермии или переохлаждении действительно возникает сонливость. Только температура тела при этом опускается до 35 градусов и меньше.

Кроме того, при низких температурах окружающей среды человеку спится лучше. И, может быть, в прохладной комнате охото настроиться на сон, а не на работу.

Атмосферное давление. Обычно он снижается во время дождя. И есть предположение, что это косвенно влияет на околоносовые пазухи. Нос закладывает, возникает головная боль, усталость и, как следствие, желание поспать.

Еще одно явление, связанное со снижением атмосферного давления, – уровень насыщения крови кислородом или сатурация. Говорят, если давление падает, то падает сатурация. В этом случае человек испытывает кислородное голодание и хочет спать.

Однако данные исследования говорят, что не так просто вызвать недостаток кислорода. По этим данным, чтобы сатурация упала на 1%, атмосферное давление должно снизиться примерно на 125 мм ртутного столба. Такие колебания во время дождей не происходят.