Что такое парасомнии

Все эти явления – парасомнии, разновидность нарушений сна. Парасомнии – неприятные или нежелательные поведенческие явления, возникающие при засыпании, во время сна или при пробуждении.

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Парасомнии могут быть:

первичные – нарушение сна;

вторичные – расстройства других систем, возникающие во время сна, например апноэ, когда дыхание останавливается во сне несколько раз в течение ночи.

Сон могут нарушить разные факторы:

бра сна, отсутствие режима сна и бодрствования;

прием лекарств, вызывающих сонливость;

нарушение цикла сна и бодрствования – у детей;

болезни и состояния, мешающие сну – синдром беспокойных ног, апноэ сна, боль и другие;

стресс, тревога, депрессия, психические заболевания;

злоупотребление алкоголем;

генетическая предрасположенность;

болезни нервной системы – болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, деменция с тельцами Леви и другие.

Как заподозрить у себя парасомнию

Симптомы зонтичный разнятся в зависимости от их разновидности. Среди распространенных признаков следующие:

проблемы с засыпанием, ночные пробуждения;

пробуждение в состоянии дезориентации;

сонливость в течение дня;

следы травм, причину которых человек не помнит;

близкие говорят, что человек двигается во сне или говорит, издает какие-то звуки, о которых он сам не помнит.

Обычно диагноз "парасомнии" врач устанавливает после подробного расспроса и осмотра, а иногда требуется исключение других проблем, например апноэ или эпилепсии сна.

Что с этим делать

Как избавиться от парасомний – достоверно неизвестно, потому что неизвестна их причина. Может помочь гигиена сна. Считается, что большинство парасомний являются ненормальным состоянием, сочетающим бодрствование и сон.

Оно, скорее всего, возникает при нарушении нормального режима сна. Поэтому шаги, способствующие последовательному и стабильному сну, могут помочь предотвратить парасомнию, включая разговоры во сне.

Правила гигиены сна

соблюдать постоянный режим сна ежедневно, в том числе в выходные дни;

не пить напитки с кофеином во второй половине дня и вечером;

за пол часа до сна приглушить свет и не пользоваться гаджетами;

регулярно бывать на дневном свете;

находить время для физической активности в течение дня;

создать комфортные условия для сна – комната без света, шума, с удобной кроватью.

Если гигиена сна не помогает, следует обратиться к врачу. При наличии других нарушений сна или чрезмерной дневной сонливости следует проконсультироваться с неврологом и сомнологом, чтобы уточнить, есть ли сопутствующие проблемы со здоровьем и есть ли потребность в лечении.

При зонтичности медленного сна лекарства обычно не используют. При длительных или связанных с опасностью парасомниях иногда используют бензодиазепины или трициклические антидепрессанты. Иногда применяют психологические подходы – гипноз, релаксационную терапию или когнитивно поведенческую терапию, психотерапию.