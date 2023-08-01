Польза сна без одежды

Ключевое отличие между обнаженным сном и в пижаме – температура тела. Сон подчиняется циркадным ритмам: именно они циклически переключают режимы нагрева и охлаждения. В течение ночи температура тела постоянно меняется: сначала тело охлаждается, но в последней фазе сна, напротив, нагревается. Чем дольше длится этот цикл, тем лучше человек высыпается.

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Оптимальная температура в помещении для сна – от 15 до 19 градусов Цельсия. Сон без одежды позволяет телу дольше оставаться прохладным и продлить фазу гибернации. Но есть и минус: голая кожа более восприимчива к перепаду температуры и влажности в комнате. Поэтому, если решитесь перейти на сон голышом, убедитесь, что в комнате комфортная температура, а на кровати есть одеяло, которым можно закутаться.

Перегрев ночью может повлиять на состояние кожи: люди, которым ночью жарко в постели, больше потеют. Поэтому могут появиться и усилиться кожные заболевания.

Кроме того, сон без одежды снижает риск дрожжевых инфекций у женщин. Плотно прилегающее нижнее белье может задерживать тепло и влагу между ног, что способствует развитию дрожжей и бактерий. Поэтому женщинам с хроническим вульвитом или вагинитом лучше спать без белья.

У мужчин тесное белье повышает температуру мошонки, что влияет на жизнеспособность сперматозоидов. Поэтому лучше выбирать свободное белье по размеру, а ночью вообще можно от него отказаться.

Преимущества сна в пижаме

Пижама необходима, чтобы защитить тело от холода в тех случаях, когда в комнате очень прохладно. Это отличный вариант для людей, которые не хотят накрываться, сбрасывают одеяло или для тех, чей партнер уносит одеяло.

Одежда для сна позволяет дольше хранить постельное белье чистым – хотя его все равно нужно менять раз в неделю.

А еще пижама может помочь выстроить режим: для многих людей процесс переодевания в комфортную одежду сигнализирует о том, что пора расслабиться и переключиться на "ночной режим". Это хороший вариант для тех, кто пытается наладить гигиену сна.

Тем, кто живет не один, пижама поможет избежать неудобных ситуаций: например, чтобы не бояться столкнуться ночью с кем-нибудь на пути к туалету или кухне. По этой причине пижама может быть необходима людям с лунатизмом.

Что выбрать

В обоих случаях есть свои преимущества. Выбрать, как вам спать – в пижаме или без, – можно, учитывая, какая температура в спальне. Если слишком прохладно или вы чувствуете, что болеете, лучше остаться в пижаме.