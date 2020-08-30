У чому небезпека гіперопіки: основні маркери і що з ними робити
Зазвичай, поведінка людини, яку гіперопікають, обмежується нібито в інтересах її здоров’я та добробуту з боку тривожної або владної людини.
Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найчастіше це трапляється в стосунках між батьками та дітьми.
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Також це явище поширене і щодо керівників, і в партнерських стосунках, і щодо людей, які можуть потребувати особливого догляду — особи, які проходять реабілітацію після серйозної травми, люди з інвалідністю або з психічними розладами тощо.
Гіперопіка у стосунках
Партнери, які мають стосунки, можуть пояснювати свою надмірну турботу коханням й потребою піклуватися.
Гіперопіка батьків
Батьки, які схильні гіперопікати свою дитину, можуть пояснювати свою поведінку сильною любов’ю до неї та бажанням вберегти її від небезпек зовнішнього світу.
Як наслідок: налякані діти, які не можуть самостійно приймати рішення та не прагнуть розвиватися,
– написала Супрун.
Гіперопіка щодо людей з особливими потребами
Для людей, які потребують додаткового догляду, оточення може балансувати між бажанням допомогти та прагненням зробити все замість тієї людини, про яку піклується, адже "це простіше і швидше".
Маркери, які допоможуть вам розпізнати гіперопіку в поведінці:
- Ви знаєте про життя людини все в найменших деталях: з ким вона бачилася, куди планує піти тощо.
- Ви постійно переймаєтеся про небезпеку, яка чатує на людину, і нагадуєте про неї, адже хочете вберегти від провалів.
- Ви не даєте людині самостійно приймати рішення, адже "краще знаєте, як для неї буде добре".
- Ви захищаєте людину від всього світу, бо стільки всього поганого може статися.
Гіперопіка може шкодити вашим близьким і напряму впливати не лише на її життя сьогодні, а й на рішення, які вона прийматиме в майбутньому. Гіперопіка батьків, наприклад, може призвести до того, що дитина вважатиме світ небезпечним місцем, уникатиме нового та не братиме на себе відповідальність розв’язувати проблеми самостійно,
– заявила Уляна Супрун.
Що робити з гіперопікою
- Слід прийняти факт, що людина може справлятися сама, що вона не потребує вашої підтримки так активно, як ви її пропонуєте.
- Якщо ви відчуваєте, що надто сильно переймаєтеся за людину, відвідайте психолога або психотерапевта.
Якщо ви стали жертвою гіперопіки:
- поговоріть про це з людиною, яка вас гіперопікає,
- домовтеся про те, що послабити тиск на вас,
- не варто різко обмежувати спілкування, слід встановити кордони.
"Якщо ви керівник, то найкращий спосіб захиститися від гіперопіки — спілкуватися з багатьма людьми, не дозволяти оточити себе "йєсменами" і явно демонструвати та говорити, що ви готові до конструктивної критики та інших точок зору. Не можна закриватися і відокремлюватися від своїх колег, співробітників та клієнтів. У випадку президентів, ці клієнти — громадяни України", – додала ексміністерка.