Зазвичай, поведінка людини, яку гіперопікають, обмежується нібито в інтересах її здоров’я та добробуту з боку тривожної або владної людини.

Про це написала ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, найчастіше це трапляється в стосунках між батьками та дітьми.

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Також це явище поширене і щодо керівників, і в партнерських стосунках, і щодо людей, які можуть потребувати особливого догляду — особи, які проходять реабілітацію після серйозної травми, люди з інвалідністю або з психічними розладами тощо.

Гіперопіка у стосунках

Партнери, які мають стосунки, можуть пояснювати свою надмірну турботу коханням й потребою піклуватися.

Гіперопіка батьків

Батьки, які схильні гіперопікати свою дитину, можуть пояснювати свою поведінку сильною любов’ю до неї та бажанням вберегти її від небезпек зовнішнього світу.

Як наслідок: налякані діти, які не можуть самостійно приймати рішення та не прагнуть розвиватися,

– написала Супрун.

Гіперопіка щодо людей з особливими потребами

Для людей, які потребують додаткового догляду, оточення може балансувати між бажанням допомогти та прагненням зробити все замість тієї людини, про яку піклується, адже "це простіше і швидше".

Маркери, які допоможуть вам розпізнати гіперопіку в поведінці:

Ви знаєте про життя людини все в найменших деталях: з ким вона бачилася, куди планує піти тощо.

Ви постійно переймаєтеся про небезпеку, яка чатує на людину, і нагадуєте про неї, адже хочете вберегти від провалів.

Ви не даєте людині самостійно приймати рішення, адже "краще знаєте, як для неї буде добре".

Ви захищаєте людину від всього світу, бо стільки всього поганого може статися.

Гіперопіка може шкодити вашим близьким і напряму впливати не лише на її життя сьогодні, а й на рішення, які вона прийматиме в майбутньому. Гіперопіка батьків, наприклад, може призвести до того, що дитина вважатиме світ небезпечним місцем, уникатиме нового та не братиме на себе відповідальність розв’язувати проблеми самостійно,

– заявила Уляна Супрун.

Що робити з гіперопікою

Слід прийняти факт, що людина може справлятися сама, що вона не потребує вашої підтримки так активно, як ви її пропонуєте. Якщо ви відчуваєте, що надто сильно переймаєтеся за людину, відвідайте психолога або психотерапевта.

Якщо ви стали жертвою гіперопіки:

поговоріть про це з людиною, яка вас гіперопікає,

домовтеся про те, що послабити тиск на вас,

не варто різко обмежувати спілкування, слід встановити кордони.

"Якщо ви керівник, то найкращий спосіб захиститися від гіперопіки — спілкуватися з багатьма людьми, не дозволяти оточити себе "йєсменами" і явно демонструвати та говорити, що ви готові до конструктивної критики та інших точок зору. Не можна закриватися і відокремлюватися від своїх колег, співробітників та клієнтів. У випадку президентів, ці клієнти — громадяни України", – додала ексміністерка.