Обычно, поведение человека, которого гиперопекают, ограничивается якобы в интересах его здоровья и благосостояния со стороны тревожного или властного человека.

Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, чаще всего это случается в отношениях между родителями и детьми.

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Также это явление распространено и в отношении руководителей, и в партнерских отношениях, и в отношении людей, которые могут нуждаться в особом уходе — лица, которые проходят реабилитацию после серьезной травмы, люди с инвалидностью или с психическими расстройствами и тому подобное.

Гиперопека в отношениях

Партнеры, имеющие отношения, могут объяснять свою чрезмерную заботу любовью и потребностью заботиться.

Гиперопека родителей

Родители, которые склонны гиперопекать своего ребенка, могут объяснять свое поведение сильной любовью к нему и желанием уберечь его от опасностей внешнего мира.

Как следствие: напуганные дети, которые не могут самостоятельно принимать решения и не стремятся развиваться,

– написала Супрун.

Гиперопека в отношении людей с особыми потребностями

Для людей, которые нуждаются в дополнительном уходе, окружение может балансировать между желанием помочь и стремлением сделать все вместо того человека, о котором заботится, ведь "это проще и быстрее".

Маркеры, которые помогут вам распознать гиперопеку в поведении:

Вы знаете о жизни человека все в малейших деталях: с кем он виделся, куда планирует пойти и тому подобное.

Вы постоянно переживаете об опасности, которая подстерегает человека, и напоминаете о ней, ведь хотите уберечь от провалов.

Вы не даете человеку самостоятельно принимать решения, ведь "лучше знаете, как для него будет хорошо".

Вы защищаете человека от всего мира, ибо столько всего плохого может произойти.

Гиперопека может вредить вашим близким и напрямую влиять не только на ее жизнь сегодня, но и на решения, которые она будет принимать в будущем. Гиперопека родителей, например, может привести к тому, что ребенок будет считать мир опасным местом, избегать нового и не будет брать на себя ответственность решать проблемы самостоятельно,

– заявила Ульяна Супрун.

Что делать с гиперопекой

Следует принять факт, что человек может справляться сам , что он не нуждается в вашей поддержке так активно, как вы ее предлагаете.

, что он не нуждается в вашей поддержке так активно, как вы ее предлагаете. Если вы чувствуете, что слишком сильно переживаете за человека, посетите психолога или психотерапевта.

Если вы стали жертвой гиперопеки:

поговорите об этом с человеком, который вас гиперопекает,

договоритесь о том, что ослабить давление на вас,

не стоит резко ограничивать общение, следует установить границы.

"Если вы руководитель, то лучший способ защититься от гиперопеки — общаться с многими людьми, не позволять окружить себя "йесменами" и явно демонстрировать и говорить, что вы готовы к конструктивной критике и другим точкам зрения. Нельзя закрываться и отделяться от своих коллег, сотрудников и клиентов. В случае президентов, эти клиенты — граждане Украины", – добавила экс-министр.