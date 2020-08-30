В чем опасность гиперопеки: основные маркеры и что с ними делать
Обычно, поведение человека, которого гиперопекают, ограничивается якобы в интересах его здоровья и благосостояния со стороны тревожного или властного человека.
Об этом написала экс-глава Минздрава Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке. По ее словам, чаще всего это случается в отношениях между родителями и детьми.
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Также это явление распространено и в отношении руководителей, и в партнерских отношениях, и в отношении людей, которые могут нуждаться в особом уходе — лица, которые проходят реабилитацию после серьезной травмы, люди с инвалидностью или с психическими расстройствами и тому подобное.
Гиперопека в отношениях
Партнеры, имеющие отношения, могут объяснять свою чрезмерную заботу любовью и потребностью заботиться.
Гиперопека родителей
Родители, которые склонны гиперопекать своего ребенка, могут объяснять свое поведение сильной любовью к нему и желанием уберечь его от опасностей внешнего мира.
Как следствие: напуганные дети, которые не могут самостоятельно принимать решения и не стремятся развиваться,
– написала Супрун.
Гиперопека в отношении людей с особыми потребностями
Для людей, которые нуждаются в дополнительном уходе, окружение может балансировать между желанием помочь и стремлением сделать все вместо того человека, о котором заботится, ведь "это проще и быстрее".
Маркеры, которые помогут вам распознать гиперопеку в поведении:
- Вы знаете о жизни человека все в малейших деталях: с кем он виделся, куда планирует пойти и тому подобное.
- Вы постоянно переживаете об опасности, которая подстерегает человека, и напоминаете о ней, ведь хотите уберечь от провалов.
- Вы не даете человеку самостоятельно принимать решения, ведь "лучше знаете, как для него будет хорошо".
- Вы защищаете человека от всего мира, ибо столько всего плохого может произойти.
Гиперопека может вредить вашим близким и напрямую влиять не только на ее жизнь сегодня, но и на решения, которые она будет принимать в будущем. Гиперопека родителей, например, может привести к тому, что ребенок будет считать мир опасным местом, избегать нового и не будет брать на себя ответственность решать проблемы самостоятельно,
– заявила Ульяна Супрун.
Что делать с гиперопекой
- Следует принять факт, что человек может справляться сам, что он не нуждается в вашей поддержке так активно, как вы ее предлагаете.
- Если вы чувствуете, что слишком сильно переживаете за человека, посетите психолога или психотерапевта.
Если вы стали жертвой гиперопеки:
- поговорите об этом с человеком, который вас гиперопекает,
- договоритесь о том, что ослабить давление на вас,
- не стоит резко ограничивать общение, следует установить границы.
"Если вы руководитель, то лучший способ защититься от гиперопеки — общаться с многими людьми, не позволять окружить себя "йесменами" и явно демонстрировать и говорить, что вы готовы к конструктивной критике и другим точкам зрения. Нельзя закрываться и отделяться от своих коллег, сотрудников и клиентов. В случае президентов, эти клиенты — граждане Украины", – добавила экс-министр.