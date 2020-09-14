Сечовипускання у басейн не лише неввічливий процес, а й небезпечний для здоров'я. У сечі містяться компоненти , які при змішуванні з хлоркою утворюють хімікат. Через це підвищується ризик виникнення респіраторних побічних реакцій та раку сечового міхура.

Про це написали сімейний лікар Марина Осипенко і педіатр Марія Шпит в інстаграмі.

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Медики спростували поширений міф, нібито про те, якщо "один разок можна сходити (помочитися у басейні) – хлор все знищить". Однак це не правда.

До слова, діти до певного віку не можуть контролювати цей процес. Тому батьки мають потурбуватися про те, щоб дітки до 3 років використовували трусики чи підгузки для плавання.

На сьогодні єдиним ефективним методом очищенням води в басейнах – хлор. Коли в басейн надходять продукти життєдіяльності людини (сеча, піт, слина, волосся, засоби догляду за тілом), вони взаємодіють з хлором і утворюється хлорид ціаногену та трихлорамін, які є джерелом "хлорного запаху",

– пояснюють лікарі.

За словами медиків, ці сполуки викликають сухість шкіри, подразнення слизових, ураження органів дихання та інших органів.

Крім того, утворюються канцерогени, які вдихаються та поглинаються шкірою. Вони підвищують ризик виникнення респіраторних побічних реакцій та рак сечового міхура.



Мочитися у басейн небезпечно / Фото: Getty Images

"Якщо ви чуєте цей запах, знайте, що хлор в цьому басейні не буде повністю діяти для знешкодження хвороботворних мікроорганізмів, він витрачає сили на знешкодження решток сечі чи інших речовин", – додала Марина Осипенко.

Поради щодо здорового плавання у басейні: