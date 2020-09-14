Мочевыделение в бассейн не только невежливый процесс, но и опасный для здоровья. В моче содержатся компоненты, которые при смешивании с хлоркой образуют химикат. Из-за этого повышается риск возникновения респираторных побочных реакций и рака мочевого пузыря.

Об этом написали семейный врач Марина Осипенко и педиатр Мария Шпит в инстаграме.

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Медики опровергли распространенный миф, якобы о том, если "один разок можно сходить (помочиться в бассейне) – хлор все уничтожит". Однако это не правда.

К слову, дети до определенного возраста не могут контролировать этот процесс. Поэтому родители должны позаботиться о том, чтобы дети до 3 лет использовали трусики или подгузники для плавания.

На сегодня единственный эффективный метод очистки воды в бассейнах – хлор. Когда в бассейн поступают продукты жизнедеятельности человека (моча, пот, слюна, волосы, средства ухода за телом), они взаимодействуют с хлором и образуется хлорид цианогены и трихлорамин, которые являются источником "хлорного запаха",

– объясняют врачи.

По словам медиков, эти соединения вызывают сухость кожи, раздражение слизистых, поражение органов дыхания и других органов.

Кроме того, образуются канцерогены, которые вдыхаются и поглощаются кожей. Они повышают риск возникновения респираторных побочных реакций и рак мочевого пузыря.

Мочиться в бассейн опасно / Фото: Getty Images

"Если вы слышите этот запах, знайте, что хлор в этом бассейне не будет полностью действовать для обезвреживания болезнетворных микроорганизмов, он тратит силы на обезвреживание остатков мочи или иных веществ", – добавила Марина Осипенко.

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