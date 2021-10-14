Надмірне використання навушників-"вкладишів" може призвести до накопичення сірки у вухах.

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Експерти побоюються, що постійна робота в навушниках порушує внутрішні процеси та пошкоджує вушний отвір.

Коли ми вкладаємо навушники, вони стискають область, яка відповідає за вихід вушної сірки. Вони перекривають природні шляхи евакуації, стискають їх та підтримують тепле середовище, яке перешкоджає висиханню воску і викликає проблеми,

– розповів дослідник Крістіан Моро з університету Бонда.

За словами науковця, надлишок вушної сірки може спричинити проблеми зі слухом разом з іншими симптомами – болем та запамороченням.

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Чим кращі навушники – тим важче від них відмовитися

Експерт з техніки Стів Саммартіно стверджує, що компанії виробляють дедалі комфортнішу продукцію, тому люди можуть навіть не помічати, що навушники наносять шкоду організму.

Технології стали доповненням до нашого тіла, тому ми навіть не усвідомлюємо їхню роль. Компанії розробляють продукти, від яких ми навмисно залежні, щоб вони могли максимізувати свій прибуток,

– розповів Саммартіно.

Навушники вже майже непомітні / Фото Unsplash

Доктор Моро зазначає, що обмеження використання навушників мінімізує ризики для здоров’я.

Регулярно треба собі нагадувати, що, можливо, настав час відпочити від навушників,

– сказав він.