Чрезмерное использование наушников-"вкладышей" может привести к накоплению серы в ушах.

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Эксперты опасаются, что постоянная работа в наушниках нарушает внутренние процессы и повреждает ушное отверстие.

Когда мы вкладываем наушники, они сжимают область, которая отвечает за выход ушной серы. Они перекрывают естественные пути эвакуации, сжимают их и поддерживают теплую среду, которая препятствует высыханию воска и вызывает проблемы,

– рассказал исследователь Кристиан Моро из университета Бонда.

По словам ученого, избыток ушной серы может вызвать проблемы со слухом вместе с другими симптомами – болью и головокружением.

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Чем лучше наушники – тем труднее от них отказаться

Эксперт по технике Стив Саммартини утверждает, что компании производят все более комфортную продукцию, поэтому люди могут даже не замечать, что наушники наносят вред организму.

Технологии стали дополнением к нашему телу, поэтому мы даже не осознаем их роль. Компании разрабатывают продукты, от которых мы намеренно зависимые, чтобы они могли максимизировать свою прибыль,

– рассказал Саммартини.



Наушники уже почти незаметны / Фото Unsplash

Доктор Моро отмечает, что ограничение использования наушников минимизирует риски для здоровья.

Регулярно надо себе напоминать, что, возможно, пришло время отдохнуть от наушников,

– сказал он.