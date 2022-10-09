Нове дослідження креативності

Під час дослідження учасникам пропонували серію попередніх завдань (психологи назвали цей етап "інкубаційний період"), а потім просили вигадати щось несподіване. Наприклад, запропонувати зовсім новий спосіб використання цегли або канцелярської скріпки. І в той момент, коли випробуваний замислювався над креативним завданням, їх відволікали.

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На думку психологів із Вірджинського університету, саме в тому, як відволікали піддослідних, і була причина невдачі. Їх відволікали нейтральними психологічними тестами. А коли етап відволікання закінчувався, жодного різкого зростання креативу не відбувалось.

У новому дослідженні психологи вирішили змінити стратегію відволікання і зробити відволікаючі фактори більш природними і звичними. Вони запропонували двом групам, які пройшли інкубаційний період та зайнялися вигадуванням нових застосувань для цегли та скріпки, перерватися та подивитися трихвилинний ролик.

Одній групі запропонували ролик, на якому чоловік складає білизну та більше нічого не відбувається. А іншій групі показали епізод із фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі", де герой та героїня сидять у переповненому кафе, та героїня імітує оргазм.

Відволікання допомагає створювати цікаві ідеї

Як пишуть психологи, у першої групи жодного прориву не сталося, а ось у другої був справжній сплеск креативу. Психологи пишуть, що, мабуть, і психологічні тести і перегляд нудного ролика не працюють з найпростішої причини — вони не відволікають мозок від завдання по-справжньому, а тільки його трохи глушать. А ось Мег Райєн вдалося за три хвилини повністю переключити увагу піддослідних.

Психологи помічають, що душ діє подібним чином, ось тільки перевірити безпосередньо його вплив в лабораторних експериментах досить важко.