Новое исследование креативности

В ходе исследования участникам предлагали серию предварительных заданий (психологи назвали этот этап "инкубационный период"), а затем просили придумать что-нибудь неожиданное. К примеру, предложить совершенно новый способ использования кирпича или канцелярской скрепки. И в тот момент, когда испытуемый задумывался над креативной задачей, их отвлекали.

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По мнению психологов из Вирджинского университета, именно в том, как отвлекали испытуемых, и была причина неудачи. Их отвлекали нейтральными психологическими тестами. А когда этап отвлечения заканчивался, никакого резкого роста креатива не происходило.

В новом исследовании психологи решили изменить стратегию отвлечения и сделать отвлекающие факторы более естественными и привычными. Они предложили двум группам, которые прошли инкубационный период и занялись сочинением новых применений для кирпича и скрепки, прерваться и посмотреть трехминутный ролик.

Одной группе предложили ролик, на котором мужчина складывает белье и больше ничего не происходит. А другой группе показали эпизод из фильма Когда Гарри встретил Салли, где герой и героиня сидят в переполненном кафе, и героиня имитирует оргазм.

Отвлечение помогает создавать интересные идеи

Как пишут психологи, у первой группы никакого прорыва не произошло, а вот у второй был настоящий всплеск креатива. Психологи пишут, что, пожалуй, и психологические тесты и просмотр скучного ролика не работают по самой простой причине – они не отвлекают мозг от задачи по-настоящему, а только немного глушат. А вот Мег Райен удалось за три минуты полностью переключить внимание испытуемых.

Психологи подмечают, что душ действует схожим образом, вот только проверить конкретно его действие в лабораторных опытах достаточно тяжело.