Чому набрякають пальці

Цей стан називається дактилітом – запаленням фаланги пальців кисті та стоп. При гострій формі пальці набрякають і червоніють, суглоби стають гарячими на дотик, а людина відчуває в них скутість.

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При хронічній формі захворювання пальці набрякають, але болю і почервонінь немає. Зазначимо, що при дактиліті також вражаються суглоби та сухожилля.

Але дактиліт – це симптом, що виникає при таких захворюваннях:

псоріатичний артрит, при якому вражаються окремі пальці;

ревматоїдний артрит;

реактивний артрит;

серповидноклітинна анемія, при ній еритроцити стають схожими на серп;

туберкульоз;

сифіліс;

саркоїдоз;

подагра.

Яка хвороба у нового короля Чарльза III

Сказати точно, що у короля дактиліт, не можна. Поставити діагноз за фотографією неможливо. Через те, що у нас немає доступу до медичної карти короля, неможливо точно визначити й причину набряку. Це може бути і подагра, і ревматоїдний артрит.