Почему отекают пальцы

Это состояние называется дактилитом – воспалением фаланги пальцев кисти и стоп. При острой форме пальцы опухают и краснеют, суставы становятся горячими на ощупь, а человек чувствует в них скованность.

Можно также определить характер человека по пищевым предпочтениям

При хронической форме заболевания пальцы опухают, но боли и покраснений нет. При дактилите также поражаются суставы и сухожилия.

Но дактилит – это симптом, возникающий при таких заболеваниях:

псориатический артрит, при котором поражаются пальцы;

ревматоидный артрит;

реактивный артрит;

серповидноклеточная анемия, при ней эритроциты становятся похожими на серп;

туберкулез;

сифилис;

саркоидоз;

подагра.

Какая болезнь у нового короля Чарльза III

Сказать точно, что у короля дактилит нельзя. Задать диагноз по фотографии невозможно. Из-за того, что у нас нет доступа к медицинской карте короля, невозможно точно определить причину отека. Это может быть и подагра, и ревматоидный артрит.