Почему отекают пальцы
Это состояние называется дактилитом – воспалением фаланги пальцев кисти и стоп. При острой форме пальцы опухают и краснеют, суставы становятся горячими на ощупь, а человек чувствует в них скованность.
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При хронической форме заболевания пальцы опухают, но боли и покраснений нет. При дактилите также поражаются суставы и сухожилия.
Но дактилит – это симптом, возникающий при таких заболеваниях:
- псориатический артрит, при котором поражаются пальцы;
- ревматоидный артрит;
- реактивный артрит;
- серповидноклеточная анемия, при ней эритроциты становятся похожими на серп;
- туберкулез;
- сифилис;
- саркоидоз;
- подагра.
Какая болезнь у нового короля Чарльза III
Сказать точно, что у короля дактилит нельзя. Задать диагноз по фотографии невозможно. Из-за того, что у нас нет доступа к медицинской карте короля, невозможно точно определить причину отека. Это может быть и подагра, и ревматоидный артрит.