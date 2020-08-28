Причин, чому набрякають ноги, може бути безліч. Іноді набряк ніг може свідчити лише про те, що необхідно змінити спосіб життя, а іноді це може бути ознакою низки серйозних захворювань.

Згідно з даними всесвітньовідомої клініки Майо, набряк ніг може виникати від багатьох факторів різного ступеня тяжкості. Але встановити причину набряків важливо, адже іноді це може врятувати життя.

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Так званий периферичний набряк виникає через затримку рідини в тканинах ніг. Це може бути спричинено порушеннями системи венозного кровообігу, лімфатичної системи або нирок.

Втім, набряк ніг не завжди є сигналом хвороб серця або кровообігу. Адже ноги можуть набрякати через накопичення рідини від малорухливого способу життя, надмірної ваги, тривалого сидіння чи стояння на ногах або через щільне взуття, панчохи або джинси.

Поширені причини набряку ніг

Гостра ниркова недостатність;

Кардіоміопатія (проблема з серцевим м’язом);

Хімієтерапія;

Хронічні захворювання нирок;

Цироз (рубцювання печінки);

Тромбоз глибоких вен;

Серцева недостатність;

Гормональна терапія;

Лімфедема (закупорка лімфатичної системи);

Нефротичний синдром (пошкодження малих фільтруючих судин нирок);

Ожиріння;

Знеболювальні, такі як ібупрофен або напроксен;

Перикардит (запалення тканини навколо серця);

Вагітність;

Деякі рецептурні ліки. Наприклад ті, що застосовуються при цукровому діабеті та високому кров’яному тиску;

Легенева гіпертензія;

Довге сидіння;

Тривале стояння на ногах;

Тромбофлебіт (тромб, який зазвичай виникає в ногах);

Венозна недостатність;

Набряк ніг, пов’язаний із запаленням.

Окрім цього, набряк ніг може бути викликаний запаленням суглобів або тканин ніг, що є нормальною реакцією на травму чи захворювання. Зазвичай, при запальних розладах окрім набряку людина відчуває ще й біль в ногах.



Якщо ноги постійно набрякають, важливо встановити причину / Фото Pexels

Причини запалення на нозі бувають різними: травми, переломи, опіки, розтягнення, а також бурсит коліна, остеоартроз, ревматоїдний артрит та кіста Бейкера.

Лікування набряку ніг в домашніх умовах

Якщо ноги та щиколодки регулярно набрякають, то є декілька процедур, які можуть допомогти зняти набряк.

Підіймайте ноги щоразу, коли ви лежите. Необхідно, аби вони були вище рівня вашого серця. Підкладіть подушку під ноги, аби вам було зручніше.

Ведіть активний спосіб життя. Багато ходіть, не нехтуйте розтяжкою ніг.

Якщо споживатимете менше солі, це допоможе зменшити кількість рідини, яка, ймовірно, накопичилася у ваших ногах.

Не носіть туге взуття, обирайте вільнішу форму нижнього одягу.

Підтримуйте здорову масу тіла.

Носіть компресійні панчохи або шкарпетки.

Якщо сидите або стоїте впродовж тривалого часу, встаньте або зробіть розминку хоча б раз на годину.

Втім, обов'язково зверніться до лікаря, якщо ви маєте проблеми з нирками, печінкою або серцем. Також не варто відкладати візит, якщо домашнє лікування не допомагає, а біль щоразу лише посилюється. Підвищена температура тіла, почервонілість та відчуття тепла у місця набряку теж є вагомими причинами звернутися до лікарні.

Негайно викликайте швидку допомогу, якщо відчуваєте: біль або стискання в області грудей, запаморочення, спантеличеність, слабкість, проблеми з диханням або задишку.

Профілактика набряку ніг

Важливо усвідомити, що набрякам ніг не завжди можна запобігти. Але є декілька способів, які ви можете спробувати.