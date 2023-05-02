Виявилося, що люди по-різному розуміють не лише такі складні концепції, проблеми виникають і з простішими речами. Ну, приміром, візьмемо пінгвінів. Якщо звернутися до словника, він підкаже, що пінгвін – це великий морський прямо стоячий коротконогий птах, який не літає і живе у південній півкулі.

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Люди мають різне сприйняття

І цей опис, хоч і довгий, але здається досить зрозумілим. Однак, коли ми згадуємо у розмові пінгвіна, то навряд чи думаємо саме про таке визначення. Натомість люди думають про образи, незліченні властивості, приклади, асоціації, які спадають на думку, про те, які є ознаки у того чи іншого предмета.

Ну ось самі прямо зараз подумайте про пінгвінів. Ви подумали про мультяшного пінгвінчика, або для вас це круті, відважні бійці з "Мадагаскару", або не дуже охайні істоти, які катапультують свої відходи прямо з гнізда? Загалом такі асоціації мають вирішальне значення, коли ми щось розповідаємо. Адже одна людина може мати на увазі іншу властивість предмета.

Це не означає, що ми не погоджуємось з основним визначенням цих птахів. Але навіть найпростіші поняття можуть викликати у свідомості людей десятки різних образів, часто взагалі не схожих один на одного. Дослідники виявили, що люди зазвичай не звертають уваги на ці відмінності і вважають, що інші думають, так само як ми. І саме це і може бути однією з причин, через яку люди так часто сваряться.

Як відбувалося дослідження

За результатами опитування 1800 учасників нового дослідження, вчені зрозуміли, що є принаймні від 10 до 30 різних варіантів поняття для одного слова. Учасникам дослідження пропонували поговорити не лише про птахів та тварин, а й про політиків, таких як Джордж Буш чи Джо Байден.

Взагалі вони спочатку думали, що через різні політичні погляди саме у визначенні політиків будуть відмінності. І як вони здивувалися, коли зрозуміли, що навіть пінгвіни можуть викликати серйозні суперечки.

Що робити

Часом ми сваримося саме через те, що просто по-різному розуміємо ті чи інші слова та поняття. А головне, не хочемо перепитувати та уточнювати у співрозмовника, що він має на увазі і чому він так думає. Загалом, не забувайте, що всі ми різні, не бійтеся ставити запитання та уточнювати.