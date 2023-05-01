Гнучкість при синдромі Марфана

Спадкові захворювання сполучної тканини викликають у людей слабкість зв'язок, схильність до розтяжок на шкірі, травм. Одне з відомих захворювань цієї групи – синдром Марфана, при якому у людей незвичайно довгі гнучкі пальці, довгі в порівнянні з тілом руки та ноги, викривлення хребта, часто бувають проблеми із сітківкою ока та кришталиком, а також із серцем та легенями.

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Варіантів спадкових захворювань сполучної тканини багато, і синдром гіпермобільності суглобів – один із проявів. При цьому діапазон рухів суглобів людини більший за норму в порівнянні з іншими людьми того ж віку та статі. Ця особливість дає перевагу в заняттях балетом, гімнастикою та акробатикою. Дослідження показали, що скрипалям, флейтистам та піаністам із гіпермобільними суглобами пальців грати легше, ніж їх менш гнучким одноліткам. Передбачається, що Нікколо Паганіні це захворювання допомогло досягти успіху в грі на скрипці завдяки вродженій гнучкості суглобів рук та пальців.

Видатні здібності при розладі аутистичного спектра

Розлад аутистичного спектра (РАС) — стан, коли мозок працює інакше, ніж в інших, підвищена чутливість до дотиків і нав'язлива поведінка. А ще за РАС частіше, ніж у інших людей, зустрічається синдром Саванта. При цьому синдромі особливість розвитку психіки поєднується з видатним музичним, художнім, математичним талантом та екстраординарною пам'яттю. Типових "савантів", які страждають на аутизм, часто показують у фільмах, один із прикладів – доктор Шон Мерфі із серіалу "Хороший лікар".

І все ж відсоток "савантів" серед людей з аутизмом невеликий: за статистикою, у кожної сотої дитини є РАС, але синдром Саванта зустрічається у одного або двох із 200 людей з аутизмом. Один із людей з аутизмом та синдромом Саванта – Стівен Вілтшир. Це британський художник, який має здатність по пам'яті відтворювати архітектурні пейзажі, побачивши їх один раз. Стівен навчився говорити тільки до дев'яти років, а свої думки раніше висловлював на папері в малюнку. У 2005 році після польоту вертольотом над Токіо він намалював місто на полотні в 10 метрів.

Не слід забувати, що люди з синдромом Саванта при РАС можуть потребувати допомоги. Крім того, часте використання образу "саванту" в попкультурі може створювати ілюзію, що всі люди з аутизмом мають подібні навички, – це неправда.

Стійкість до малярії

Серповидно-клітинна анемія (СКА) – генетичне захворювання, при якому червоні кров'яні клітини (еритроцити) набувають серповидної форми через змінений гемоглобін усередині них. Такі еритроцити живуть менше, застрягають у кровоносних судинах і не можуть доставляти кисень у тканини. Вони швидко руйнуються, залізо з гемоглобіну накопичується в печінці та серці, і через це органи працюють гірше.

Але серпоподібні еритроцити у носіїв одного гена СКА – захист від малярії. Малярія – інфекція, яку викликає паразит малярійний плазмодій. Він потрапляє в організм через укус зараженого комара і живе в еритроцитах, живиться гемоглобіном та руйнує червоні клітини крові у процесі розмноження. Але зміненим гемоглобіном серповидних еритроцитів плазмодій харчуватися не може і швидко гине.

Креативність при СДУГ

Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ) – одне з порушень психіки у дітей, яке часто зберігається у дорослому віці. Так, 8% дітей та 2,5% дорослих страждають на СДУГ. Діти з СДУГ бувають неуважними, імпульсивними та надмірно активними.

Розлад може викликати серйозні проблеми: при СДУГ людям важче вчитися та працювати, у них вищий ризик розвитку депресії, тривожного розладу та залежності. Але, крім цього, у таких людей буває більше творчих досягнень у повсякденному житті.

Розфокусованість уваги під час творчих завдань може активувати незвичайні асоціації, що призводить до оригінальних ідей. А імпульсивність та схильність до ризику сприяють творчості. Приклади відомих людей із СДУГ: один із творців компанії "Майкрософт" Білл Гейтс, олімпійський чемпіон з плавання Майкл Фелпс, а ще багато рис цього синдрому вчені приписують Леонардо да Вінчі.

Ехолокація при сліпоті

Деякі люди зі сліпотою здатні розрізняти предмети різних розмірів і форм, відчувати розташування предметів і навіть різницю між предметами різних матеріалів, просто слухаючи відбиту луну від клацань язика. Вони використовують ехолокацію, як кажани та дельфіни. Дослідження показало, що обробка ехосигналів активує області мозку, які відповідають за зір. Тобто можна навчитися використовувати мозок для того, щоб жити без зору.