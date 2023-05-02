Оказалось, что люди по-разному понимают не только столь сложные концепции, проблемы возникают и с более простыми вещами. Ну, например, возьмем пингвинов. Если обратиться к словарю, он подскажет, что пингвин – это большая морская прямо стоящая коротконогая птица, которая не летает и живет в южном полушарии.

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Люди имеют разное восприятие

И это описание, хоть и долгое, но кажется достаточно понятным. Однако когда мы вспоминаем в разговоре пингвина, то вряд ли думаем именно о таком определении. Люди думают об образах, бесчисленных свойствах, примерах, ассоциациях, которые приходят в голову, о том, какие есть признаки у того или иного предмета.

Ну вот сами прямо сейчас подумайте о пингвинах. Вы подумали о мультяшном пингвинчике, или для вас это крутые, отважные бойцы из "Мадагаскара", или не очень чистоплотные существа, катапультирующие свои отходы прямо из гнезда? В общем, такие ассоциации имеют решающее значение, когда мы что-то рассказываем. Ведь один человек может иметь в виду другое свойство предмета.

Это не означает, что мы не согласны с основным определением этих птиц. Но даже самые простые понятия могут вызвать в сознании людей десятки разных образов, часто вообще не похожих друг на друга. Исследователи обнаружили, что люди обычно не обращают внимания на эти отличия и считают, что другие думают, равно как мы. И именно это и может быть одной из причин, по которой люди так часто ссорятся.

Как происходило исследование

По результатам опроса 1800 участников нового исследования, ученые поняли, что есть, по крайней мере, от 10 до 30 различных вариантов понятия для одного слова. Участникам исследования предлагали поговорить не только о птицах и животных, но и о политиках, таких как Джордж Буш или Джо Байден.

Вообще они сначала думали, что из-за разных политических взглядов именно в определении политиков будут отличия. И как они удивились, когда поняли, что даже пингвины могут вызвать серьезные споры.

Что делать

Иногда мы ссоримся именно потому, что просто по-разному понимаем те или иные слова и понятия. А главное, не хотим переспрашивать и уточнять у собеседника, что он имеет в виду и почему он так думает. В общем, не забывайте, что все мы разные, не бойтесь задавать вопросы и уточнять.