Коли людина потрапляє в нещастя, стає жертвою насилля або опиняється у складній ситуації, деякі люди вважають, що до того, що сталося, привели її власні дії. Наприклад, жінок, які зазнали насильства, часто звинувачують у тому, що вони "самі у всьому винні". Цей феномен відомий давно, але донедавна залишився недостатньо добре вивченим.

Також на тему Ні комплексам: як навчитися сприймати своє тіло та чому це так важливо

Нове дослідження співчуття

Дослідники з Університету Вашингтону в Сент-Луїсі (США) та Інституту політичних досліджень у Парижі (Франція) зробили висновок, що люди, які звинувачують жертву у нещастях так знаходять "поважну причину", щоб не надавати допомогу.

Вчені провели експеримент, у якому учасникам пропонувалося пожертвувати гроші героям вигаданих новин про нещасні випадки. У цих історіях люди, наприклад, ставали жертвами аварії через те, що писали смс за кермом, або зустрічалися з хижаком під час трекінгу.

Сценарії були розроблені таким чином, щоб можна було оцінити, наскільки глибоко учасник співпереживає героям і готовий допомогти їм. Учасники не знали, що новини вигадані до закінчення експерименту. Після прочитання кожної історії учасникам пропонувалося висловити свою думку про потерпілого та оцінити ступінь його вини.

Люди шукають виправдання, щоб не допомагати

У деяких із шести раундів експерименту вони могли пожертвувати герою від 0 до 60 центів, а в середньому розмір пожертвування становив 15 центів – чверть від максимальної суми. Аналіз відповідей показав, що чим більше недоліків бачать учасники у жертві нещасного випадку, тим менше грошей вони готові пожертвувати. Коли учасникам не хотілося допомагати жертві, вони заявляли, що вона не заслуговує на допомогу.

Результати дослідження суперечать висновкам, зробленим психологами у 1960 роки. Тоді вони припустили, що небажання допомагати постраждалим пов'язане з вірою в те, що світ справедливий і що з поганими людьми трапляються погані речі. Автори нового дослідження підкреслили, що люди не вважають, що всі жертви спочатку заслуговують на страждання, а шукають індивідуальні недоліки у кожного, хто поставав перед труднощами.