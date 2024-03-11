Когда человек попадает в несчастье, становится жертвой насилия или оказывается в сложной ситуации, некоторые люди считают, что к тому, что произошло, привели его собственные действия.Например, женщин, подвергшихся насилию, часто обвиняют в том, что они "сами во всем виноваты". Этот феномен известен давно, но до недавнего времени остался недостаточно хорошо изученным.

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Новое исследование сострадания

Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) и Института политических исследований в Париже (Франция) сделали вывод, что люди, которые обвиняют жертву в несчастьях так находят "уважительную причину", чтобы не оказывать помощь.

Ученые провели эксперимент, в котором участникам предлагалось пожертвовать деньги героям вымышленных новостей о несчастных случаях. В этих историях люди, например, становились жертвами аварии из-за того, что писали смс за рулем, или встречались с хищником во время трекинга.

Сценарии были разработаны таким образом, чтобы можно было оценить, насколько глубоко участник сопереживает героям и готов помочь им. Участники не знали, что новости вымышлены до окончания эксперимента. После прочтения каждой истории участникам предлагалось высказать свое мнение о пострадавшем и оценить степень его вины.

Люди ищут оправдания, чтобы не помогать

В некоторых из шести раундов эксперимента они могли пожертвовать герою от 0 до 60 центов, а в среднем размер пожертвования составлял 15 центов – четверть от максимальной суммы. Анализ ответов показал, что чем больше недостатков видят участники в жертве несчастного случая, тем меньше денег они готовы пожертвовать. Когда участникам не хотелось помогать жертве, они заявляли, что она не заслуживает помощи.

Результаты исследования противоречат выводам, сделанным психологами в 1960 годы. Тогда они предположили, что нежелание помогать пострадавшим связано с верой в то, что мир справедлив и что с плохими людьми случаются плохие вещи. Авторы нового исследования подчеркнули, что люди не считают, что все жертвы изначально заслуживают страдания, а ищут индивидуальные недостатки у каждого, кто сталкивался с трудностями.