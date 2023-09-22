Запахи відіграють величезну роль у сприйнятті навколишнього світу. Відомо, що немовлята відчувають смаки та запахи ще до народження. У 2022 році вчені з Даремського університету (Великобританія) порівняли міміку немовлят, які перебувають у материнській утробі, тоді як самі жінки куштували різні смакові ароматизатори. Дослідження показало, що навіть до народження діти здатні розрізняти смаки та запахи та по-різному реагувати на них.

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Нове дослідження запахів

Вченим добре відомо, як сприйняття різних запахів впливає на розподілені та різноманітні патерни активності мозку. Однак процеси, внаслідок яких ці патерни призводять до суб'єктивного сприйняття ароматів, залишаються маловивченими. Тепер дослідники з кількох університетів США визначили область мозку, яка відіграє вирішальну роль у суб'єктивному сприйнятті запахів.

Вчені провели серію експериментів за участю людей. Їх просили понюхати 160 різних ароматів та описати кожен із них. Наприклад, наскільки учасники сприймають аромат "фруктовим", "кислим", "квітковим", "прохолодним". У цей час їхню мозкову активність фіксували за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (МРТ). Це дозволило визначити ступінь, в якому мозок представляє сприймані якості та/або хімічну структуру запахів.

Суб'єктивне сприйняття запахів

Проаналізувавши записи мозку, отримані під час експериментів, дослідники виявили, що орбітофронтальна кора (ОФК) – область мозку, яка грає ключову роль в емоціях і навчанні, заснованому на винагороді – схильна відображати субєктивні аспекти тих чи інших запахів, а не найбільш загальні параметри. Фіксація мозку на субєктивних аспектах того чи іншого запаху дозволяє йому "прочитати" його не так, як це зробить інша людина, орієнтуючись на інший приватний аспект запаху такої самої субстанції.

Примітно, що таке субєктивне уявлення тонких елементів був вираженим у мигдалині і пириформній корі – інших областях мозку, які обробляють запахи.

Результати роботи вказують на механізми, за допомогою яких мозок формує наше суб'єктивне сприйняття запахів. Зокрема, вони визначають ОФК як область, де формується найбільш детальне і суб'єктивне сприйняття. Дисфункція цієї області пов'язана з низкою нервово-психічних розладів, і наше дослідження розширило уявлення про цю важливу структуру мозку.

За словами фахівців, у майбутньому це може допомогти краще зрозуміти пов'язані із запахами та порушеннями роботи ОФК аспекти психічних розладів, таких як тривога та депресія.