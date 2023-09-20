Так, людям із певними захворюваннями, такими як діабет, інсулінорезистентність та метаболічний синдром, потрібно бути обережними зі споживанням вуглеводів. Як наситити організм енергією, але при цьому не переборщити – розповідаємо далі.

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Важливо розуміти, що уникати вуглеводів взагалі – не потрібно, варто радше зосередитися на типі та кількості вуглеводів, а також на тому, з чим ви їх поєднуєте. Саме це допоможе контролювати рівень цукру в крові.

Тож, у цій статті зосередимось на тому, що вуглеводи можна знайти в багатьох групах продуктів, а не лише в зернових. Молочні продукти, фрукти, бобові та овочі також містять цю поживну речовину в різних кількостях.

8 низьковуглеводних овочів

Шпинат

Шпинат багатий на залізо, кальцій, магній, калій та деякі вітаміни. Це також хороше джерело фолатів, клітковини та антиоксидантів. Антиоксидант у шпинаті під назвою альфа-ліпоєва кислота, зменшує симптоми захворювань, пов'язаних з обміном речовин, і діабетичної нейропатії.

Шпинат зручно і корисно додавати в омлети, супи і салати або злегка обсмажувати його з часником і оливковою олією як теплий гарнір

За даними Міністерства сільського господарства США, чашка сирого шпинату містить лише один грам вуглеводів.

Капуста

Капуста – це джерело вітамінів і мінералів, а також містить чимало селену – незамінного мінералу, який допомагає організму виробляти антиоксидантні ферменти. А саме антиоксидантні ферменти допомагають запобігти пошкодженню клітин.

Узагалі листова зелень є ідеальним доповненням для людей з діабетом. Знову ж таки через низький вміст вуглеводів і мінімальний вплив на рівень цукру в крові.

За даними Міністерства сільського господарства США, одна чашка капусти містить менше грама вуглеводів.

Цвітна капуста

Ви точно бачили геніальний спосіб приготування цвітної капусти – стейки. Це точно корисніше, ніж свинний стейк, і що головне – корисно. Цвітна капуста багата на такі поживні речовини, як фолати, калій, клітковина та вітаміни С і К. Крім цього, цвітна капуста багата на біодоступний антиоксидант – протокатехінову кислоту. А ще цей овоч корисний для здоров'я серця.

Одна чашка нарізаної цвітної капусти містить трохи понад 5 грамів вуглеводів.

Кабачки

Кабачки є досить хорошим джерелом вітаміну С, калію та фолатів. Вони також низькокалорійні і містять клітковину, яка допомагає травленню. Крім того, через низький вміст вуглеводів, кабачки не підвищують рівень цукру в крові.

За даними Міністерства сільського господарства США, одна чашка варених кабачків містить менше 5 грамів вуглеводів.

Артишоки

Якщо вам важливо окрім вуглеводів перекрити потребу організму в клітковині, артишоки дуже гарний варіант.Артишоки містять більше клітковини, ніж більшість інших овочів у цьому списку, — понад 8 грамів на чашку серцевини, згідно з даними USDA.

Броколі

Овоч багатий вітамінами С і К, клітковиною, фолієвою кислотою і калієм — 6 грамів на чашку (у сирому і нарізаному вигляді), згідно з даними USDA, крім того, броколі належить до родини капусти, відомої своїми значними перевагами для здоров'я.

Броколі багаті на селен і має протидіабетичну дію, оскільки зменшують запалення в організмі.

Спаржа

Спаржа — ще один овоч з низьким показником глікемічного навантаження – 1. Тобто, це один із овочів із найбільшим вмістом клітковини і найменшим вмістом вуглеводів.

Брюссельська капуста

Клітковина не тільки допомагає контролювати рівень цукру в крові, але й має безліч інших переваг. Брюссельська капуста містить менше вуглеводів, але багата на клітковину.

Одна чашка сирої брюссельської капусти містить менш як 8 грамів вуглеводів і майже 4 грами клітковини, згідно з даними Міністерства сільського господарства США.