Так, людям с определенными заболеваниями, такими как диабет, инсулинорезистентность и метаболический синдром, следует соблюдать осторожность с потреблением углеводов. Как насытить организм энергией, но при этом не переборщить – рассказываем дальше.

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Важно понимать, что избегать углеводов вообще – не нужно, следует скорее сосредоточиться на типе и количестве углеводов, а также на том, с чем вы их сочетаете. Именно это поможет контролировать уровень сахара в крови.

Итак, в этой статье сосредоточимся на том, что углеводы можно найти во многих группах продуктов, а не только в зерновых. Молочные продукты, фрукты, бобовые и овощи также содержат это питательное вещество в разных количествах.

8 низкоуглеводных овощей

Шпинат

Шпинат богат железом, кальцием, магнием, калием и некоторыми витаминами. Это также хороший источник фолатов, клетчатки и антиоксидантов. Антиоксидант в шпинате под названием альфа-липоевая кислота, уменьшает симптомы заболеваний, связанных с обменом веществ и диабетической нейропатии.

Шпинат удобно и полезно добавлять в омлеты, супы и салаты или слегка обжаривать его с чесноком и оливковым маслом в качестве теплого гарнира.

По данным Министерства сельского хозяйства США, чашка сырого шпината содержит всего один грамм углеводов.

Капуста

Капуста – это источник витаминов и минералов, а также содержит немало селена – незаменимого минерала, помогающего организму производить антиоксидантные ферменты. А именно антиоксидантные ферменты помогают предотвратить повреждение клеток.

Вообще листовая зелень является идеальным дополнением для людей с диабетом. Опять же из-за низкого содержания углеводов и минимального влияния на уровень сахара в крови.

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка капусты содержит меньше грамма углеводов.

Цветная капуста

Вы точно видели гениальный способ приготовления цветной капусты – стейки. Это точно полезнее свинного стейка, и что главное – полезно. Цветная капуста богата такими питательными веществами, как фолаты, калий, клетчатка и витамины С и К. Кроме этого, цветная капуста богата биодоступным антиоксидантом – протокатехиновой кислотой. А еще этот овощ полезен здоровью сердца.

Одна чашка нарезанной цветной капусты содержит не более 5 граммов углеводов.

Кабачки

Кабачки являются хорошим источником витамина С, калия и фолатов. Они также низкокалорийны и содержат клетчатку, помогающую пищеварению. Кроме того, из-за низкого содержания углеводов кабачки не повышают уровень сахара в крови.

По данным Министерства сельского хозяйства США, одна чашка вареных кабачков содержит менее 5 г углеводов.

Артишоки

Если вам важно, кроме углеводов, перекрыть потребность организма в клетчатке, артишоки очень хороший вариант. Артишоки содержат больше клетчатки, чем большинство других овощей в этом списке, — более 8 граммов на чашку сердцевины, согласно данным USDA.

Брокколи

Овощ богат витаминами С и К, клетчаткой, фолиевой кислотой и калием – 6 граммов на чашку (в сыром и нарезанном виде), согласно данным USDA, кроме того, брокколи принадлежит к семейству капусты, известной своими значительными преимуществами для здоровья.

Брокколи богаты селеном и оказывают противодиабетическое действие, поскольку уменьшают воспаление в организме.

Спаржа

Спаржа – еще один овощ с низким показателем гликемической нагрузки – 1. То есть это один из овощей с наибольшим содержанием клетчатки и наименьшим содержанием углеводов.

Брюссельская капуста

Клетчатка не только помогает контролировать уровень сахара в крови, но и имеет множество других преимуществ. Брюссельская капуста содержит меньше углеводов, но богата клетчаткой.

Одна чашка сырой брюссельской капусты содержит менее 8 г углеводов и почти 4 грамма клетчатки, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.