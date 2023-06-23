Вчені називають почуття смутку після сексу за взаємною згодою посткоїтальною дисфорією (ПКД). Людина може плакати без причини, відчувати роздратування і навіть агресію. ПКД найчастіше виникає не тому, що секс не приніс задоволення, а навпаки, тому що він був надто класний.

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Як часто люди плачуть після сексу

Майже 41% чоловіків кажуть, що в якийсь момент свого життя зазнавали посткоїтальної дисфорії, і майже 4% зізнаються, що регулярно плачуть після сексу. Серед жінок після сексу хоча б раз плакала половина, 2% – регулярно. Деякі люди відчувають симптоми ПКД після маструбації.

Близькість з іншою людиною викликає яскраві переживання. Вчені вважають, що сльози та сміх допомагають регулювати сильні емоції. Іноді ми чуємо погані новини і сміємося не тому, що смішно, а тому що в момент вразливості ця емоція проявляється сама собою.

Чому люди плачуть після сексу

Те саме й із плачем — ми можемо розплакатися посеред суперечки, якщо нас не розуміють. Коли емоції зашкалюють, можуть виявлятись і зовсім несподівані реакції. Дівчинка бачить миле кошеня і стискає його так, що в нього очі на лоб лізуть, або бабуся бачить онука і щипає його за щоки. Це не означає, що дівчинка та бабуся садистки. Просто сильні емоції потрібно випустити.

Деякі психологи пояснюють дисфорію тим, що під час сексу люди відкриваються один одному і почуваються вразливими. Після цього їм може бути соромно і ніяково.

Ще одна причина плачу може бути в "періоргазмічному феномені" – емоційної реакції на оргазм як сильний тілесний досвід. Таке трапляється дуже рідко — немає навіть статистики, але в медичній літературі зафіксовано конкретні випадки. Деякі люди після яскравого оргазму не тільки плачуть і сміються, але ще чхають, їх накриває напад раптової слабкості (катаплексія), а також у них можуть бути судоми, свербіж та напад паніки.