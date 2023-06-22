Чи потрібно після сексу митись жінкам

Вагіна чудово очищується сама за допомогою природних виділень. Навіть якщо усередині є сперма. А гелі, ароматне мило та антисептики можуть вплинути на здоровий баланс бактерій, рівень кислотності та викликати подразнення.

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Спринцювання – промивання вагіни за допомогою спринцівки – змиває всі виділення, у тому числі корисні бактерії. Немає жодних доказів того, що воно захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом (ІПСШ), або вагінальних інфекцій. Зате воно може збільшити їхній ризик.

Вульву навколо входу у піхву теж не потрібно мити спеціальними засобами, але якщо ви звикли до такого душу – краще використовуйте просте мило без запаху. Пам'ятайте, що митися потрібно від піхви до ануса, а не навпаки, щоб уникнути попадання туди інфекцій.

Чи потрібно після сексу митись жінкам чоловікам

Правило для вагіни є справедливим і для пеніса. Необов'язково відразу ж бігти у ванну можна почекати і до ранку. Якщо ви використовували презерватив, зніміть його, перш ніж пеніс стане м'яким.

Якщо на пенісі залишилася сперма і вам некомфортно або вас дратує запах презервативу, витріть член вологими серветками або промийте теплою водою. Якщо у вас є крайня плоть, відтягніть її та промийте під нею, щоб прибрати залишки сперми.

Взагалі, очищати простір під крайньою плоттю потрібно щодня, щоб там не накопичувалися бактерії. Але після сексу це робити не обов'язково.