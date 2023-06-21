За одними дослідженнями, наявність 10 і більше партнерів збільшує ризик розвитку раку, за іншими – секс більш ніж із 20 жінками "захищає" чоловіків від раку простати. Але жодне з досліджень не змогло довести, що кількість сексуальних партнерів та їхня стать безпосередньо пов'язані з ризиком виникнення раку.

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При захищеному сексі кількість сексуальних партнерів за життя не має значення.

Середня кількість сексуальних партнерів

Дослідження кількості сексуальних партнерів неточні та не визначають норму. Це просто спосіб спостереження за змінами у суспільстві. Наприклад, вони показують, що середня кількість статевих партнерів зменшується з покоління до покоління.

За останніми даними, для чоловіків воно становить 8 осіб, а для жінок 7. Цифри варіюються залежно від часу, коли проведено дослідження, статі респондентів, сексуальної орієнтації, місця проживання, релігії. А ще через те, що людина вважає сексом. Для одних оральний секс це повноцінний статевий акт, інші так не думають.

На точність досліджень впливає чесність респондентів. Чоловіки часто завищують кількість сексуальних партнерів, а жінки, навпаки, занижують. Це пов'язано з подвійним стандартом – чоловіків заохочують за кожну нову партнерку, жінок за таку ж поведінку піддають стигматизації.

Безпека передусім

У кожної людини своє розуміння категорій "багато" та "мало". Головне – піклуватися про сексуальне здоров'я. Ось кілька порад: