Ці висновки опублікували в журналі Cancer. У дослідженні взяли участь понад 3500 чоловіків з раком простати.

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Детально про дослідження

Вчені розділили усіх учасників на 5 груп на основі співвідношення тваринної та рослинної їжі, яку чоловіки споживали.

Дослідники виявили, що група, яка споживала найбільше рослин, отримала на 8 – 11% більше показників сексуальної функції порівняно з групою, яка споживала найменше.

Результати також показали на 14% вищі показники здоров'я сечовивідних шляхів із меншою кількістю випадків подразнення, обструкції та нетримання.

У групі, де відсоток рослинної їжі був найвищим, зафіксували на 13% вищі показники гормонального здоров'я порівняно з тими, хто споживав найменше.

Висновки

Обмеження споживання м'яса та молочних продуктів при вживанні великої кількості фруктів, овочів, горіхів і злаків може зменшити еректильну дисфункцію, нетримання сечі та інші поширені побічні ефекти, які відчувають чоловіки після лікування.

До слова, інше дослідження, яке опубліковано в JAMA Network Open, свідчить, що чоловіки з діагнозом рак простати, які переходять на більш рослинну дієту, мають менший ризик прогресування захворювання.