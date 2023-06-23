Ученые называют чувство печали после секса по взаимному согласию посткоитальной дисфории (ПКД). Человек может плакать без причины, испытывать раздражение и даже агрессию. ПКД чаще всего возникает не потому, что секс не доставил удовольствия, а наоборот, потому что он был слишком классен.

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Как часто люди плачут после секса

Почти 41% мужчин говорят, что в какой-то момент своей жизни испытывали посткоитальную дисфорию, и почти 4% признаются, что регулярно плачут после секса. Среди женщин после секса хоть раз плакала половина, 2% – регулярно. Некоторые люди ощущают симптомы ПКД после маструбации.

Близость к другому человеку вызывает яркие переживания. Ученые полагают, что слезы и смех помогают регулировать сильные эмоции. Иногда мы слышим плохие новости и смеемся не потому, что смешно, а потому что в момент уязвимости эта эмоция проявляется сама собой.

Почему люди плачут после секса

То же и с плачем — мы можем расплакаться среди спора, если нас не понимают. Когда эмоции зашкаливают, могут проявляться и совсем неожиданные реакции. Девочка видит милого котенка и сжимает его так, что у него глаза на лоб лезут, или бабушка видит внука и щиплет его за щеки. Это не значит, что девочка и бабушка садистки. Просто сильные эмоции нужно упустить.

Некоторые психологи объясняют дисфорию тем, что во время секса люди открываются друг другу и чувствуют себя уязвимыми. После этого им может быть стыдно и неловко.

Еще одна причина плача может быть в "периоргазмическом феномене" – эмоциональной реакции на оргазм как сильный телесный опыт. Такое бывает очень редко — нет даже статистики, но в медицинской литературе зафиксированы конкретные случаи. Некоторые люди после яркого оргазма не только плачут и смеются, но еще чихают, их накрывает приступ внезапной слабости (катаплексия), а также у них могут быть судороги, зуд и паники.