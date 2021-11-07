Дослідники з Монреаля виявили, що лунатизм пов’язаний з природною реакцією людиною на стрес чи подразник.

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У дослідженні йдеться про реакцію "бийся або тікай", яка виникає через страх чи напруження людини. Саме вона може вплинути на активність уві сні та призвести до лунатизму.

У чому виражається лунатизм Лунатизм або сомнамбулізм – це стан, при якому людина не проходить фазу швидкого сну. Цей стан спричиняє несвідомі рухи чи розмови під час сну. Цей стан є вродженим та може загострюватись, коли людина стресує.

Вчені дослідили, як стресовий стан пов’язаний з лунатизмом та виявили, що реакція "бийся або біжи" впливає на глибоку стадію сну.

Нервова система людини контролює підсвідомі рухові функції, тому команда використовувала частоту серцевих скорочень для оцінки якості сну:

У експерименті взяли участь 14 лунатиків віком від 18 років та 14 людей, які не страждають від сомнамбулізму.

віком від 18 років та 14 людей, які не страждають від сомнамбулізму. Усі учасники повинні були не спати протягом 25 годин перед дослідженням.

перед дослідженням. Під час нічної сесії та протягом усієї фази відновлення вчені спостерігали за учасниками за допомогою відеокамери та датчиків серцевого ритму.

Дослідники зазначили, що дослідження лунатизму дещо утруднює низька поширеність цього розладу у дорослих.

Дорослі рідше ходять уві сні / Фото Associated Press

Як працює реакція "бий або тікай" у лунатиків

Вчені пояснили, що в організмі людини є 2 основних компоненти вегетативної системи – реакція на стрес та реакція на спокій. Симпатичний відділ у мозку відповідає за активізацію цих підсвідомих функцій.

Під час стресової ситуації в організмі виділяється адреналін, який відповідає за реакцію "бий або біжи". Адреналін розширює зіниці, прискорює серцевий ритм та запускає процеси тіла в посиленому режимі.

Реакція "відпочинок та перетравлення" працює на спокійні моменти в житті людини. Вона відповідає за сон, нормальне травлення та розслаблення.

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Вчені виявили, що ті, хто сильніше реагує на подразники та мають прискорене серцебиття, частіше можуть ходити уві сні. Ті. Хто не має підвищеного стресу у житті, будуть спати спокійно.

Хоча причини лунатизму залишаються нез’ясованими, ми знаємо, що під час сну лунатики можуть відчувати ненормальну взаємодію між процесами, пов’язаними зі збудженням і глибоким сном,

– розповів доктор Андре-Енн Баріл.

На лунатизм впливає нервова система людини / Фото Getty Images

Дослідник пояснив, що сомнамбули можуть демонструвати глибокий сон та неспання одночасно. Результати показали, що нервова система лунатиків сприяє їхній активності під час сну та запускає реакцію "бий або біжи" водночас із реакцією для відпочинку.

Хоч наші результати свідчать про наявність зміненої роботи вегетативної нервової системи під час глибокого сну лунатиків, залишається визначити, як ця нетипова активність бере участь у виникненні епізодів лунатизму,

– підсумував експерт.