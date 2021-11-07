Исследователи из Монреаля обнаружили, что лунатизм связан с естественной реакцией человека на стресс или раздражитель.

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В исследовании говорится о реакции "дерись или убегай", которая возникает из-за страха или напряжения человека. Именно она может повлиять на активность во сне и привести к лунатизму.

В чем выражается лунатизм Лунатизм или сомнамбулизм – это состояние, при котором человек не проходит фазу быстрого сна. Это состояние вызывает бессознательные движения или разговоры во время сна. Это состояние является врожденным и может обостряться, когда человек в стрессе.

Ученые исследовали, как стрессовое состояние связано с лунатизмом и обнаружили, что реакция "дерись или беги" влияет на глубокую стадию сна.

Нервная система человека контролирует подсознательные двигательные функции, поэтому команда использовала частоту сердечных сокращений для оценки качества сна:

В эксперименте приняли участие 14 лунатиков в возрасте от 18 лет и 14 человек, которые не страдают от сомнамбулизма.

в возрасте от 18 лет и 14 человек, которые не страдают от сомнамбулизма. Все участники должны были бодрствовать в течение 25 часов перед исследованием.

перед исследованием. Во время ночной сессии и на протяжении всей фазы восстановления ученые наблюдали за участниками с помощью видеокамеры и датчиков сердечного ритма.

Исследователи отметили, что исследование лунатизма несколько затрудняет низкую распространенность этого расстройства у взрослых.



Взрослые реже ходят во сне / Фото Associated Press

Как работает реакция "бей или убегай" у лунатиков

Ученые объяснили, что в организме человека есть 2 основных компонента вегетативной системы – реакция на стресс и реакция на покой. Симпатический отдел в мозге отвечает за активизацию этих подсознательных функций.

Во время стрессовой ситуации в организме выделяется адреналин, который отвечает за реакцию "бей или беги". Адреналин расширяет зрачки, ускоряет сердечный ритм и запускает процессы тела в усиленном режиме.

Реакция "отдых и переваривание" работает на спокойные моменты в жизни человека. Она отвечает за сон, нормальное пищеварение и расслабление.

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Ученые обнаружили, что те, кто сильнее реагирует на раздражители и имеют учащенное сердцебиение, чаще могут ходить во сне. Те, кто не имеет повышенного стресса в жизни, будут спать спокойно.

Хотя причины лунатизма остаются невыясненными, мы знаем, что во время сна лунатики могут испытывать ненормальное взаимодействие между процессами, связанными с возбуждением и глубоким сном,

– рассказал доктор Андре-Энн Барил.



На лунатизм влияет нервная система человека / Фото Getty Images

Исследователь объяснил, что сомнамбулы могут проявлять глубокий сон и бодрствование одновременно. Результаты показали, что нервная система лунатиков способствует их активности во время сна и запускает реакцию "бей или беги" одновременно с реакцией для отдыха.

Хотя наши результаты свидетельствуют о наличии измененной работы вегетативной нервной системы во время глубокого сна лунатиков, остается определить, как эта нетипичная активность участвует в возникновении эпизодов лунатизма,

– подытожил эксперт.