Коронавірус викликає гіперактивність клітин, це викликає згортання крові. Це дуже важливе відкриття, що пояснює один з найнебезпечніших механізмів розвитку хвороби.

Гіперактивність клітин в крові викликають тромби, це може бути причиною інсультів та інфарктів у пацієнтів з COVID-19, пише Daily Mail.

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Вони зробили важливе відкриття, порівнюючи кров 82 осіб. Половина з них мали позитивний діагноз на коронавірус – саме в них тромбоцити (ред. клітини крові, які згортаються) були набагато активніші.

В ході експериментів в чашках Петрі тромбоцити склеювались набагато швидше. Запалення, яке викликає вірус, скоріш за все, сприяє змінам в роботі тромбоцитів та тромбозу.

Тромбоз – що це? Утворення згустків крові, які перешкоджають кровообігу. Це провокує інфаркт, в разі тромбу в мозку станеться інсульт, а в легенях – легенева емболія.

Чому це важливо

Вчені вважають, що їхнє відкриття може вплинути на методи лікування коронавірусу у пацієнтів, що мають високий ризик Тромбозі. За статистикою, до 30% госпіталізованих хворих з COVID-19 стикаються з тромбами, як ускладнення хвороби. І тільки тепер лікарі починають розуміти, чому це відбувається.

Хоча коронавірус в більшості випадків викликає проблеми респіраторної системи, у нього спостерігається і ряд руйнівних впливів на інші органи.