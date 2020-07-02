Коронавирус вызывает гиперактивность клеток, это вызывает свертывание крови. Это очень важное открытие, объясняющее один из самых опасных механизмов развития болезни.

Гиперактивность клеток в крови вызывают тромбы, это может быть причиной инсультов и инфарктов у пациентов с COVID-19, пишет Daily Mail.

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Они сделали важное открытие, сравнивая кровь 82 человек. Половина из них имели положительный диагноз на коронавирус – именно у них тромбоциты (ред. клетки крови, которые сворачиваются) были намного активнее.

В ходе экспериментов в чашах Петри тромбоциты склеивались гораздо быстрее. Воспаление, которое вызывает вирус, скорее всего, способствует изменениям в работе тромбоцитов и тромбоза.

Тромбоз – что это? Образование сгустков крови, которые препятствуют кровообращению. Это провоцирует инфаркт, в случае тромба в мозгу произойдет инсульт, а в легких – легочная эмболия.

Почему это важно

Ученые считают, что их открытие может повлиять на методы лечения коронавируса у пациентов, имеющих высокий риск тромбоза. По статистике, до 30% госпитализированных больных с COVID-19 сталкиваются с тромбами, как осложнением болезни. И только теперь врачи начинают понимать, почему это происходит.

Хотя коронавирус в большинстве случаев вызывает проблемы респираторной системы, у него наблюдается и ряд разрушительных воздействий на другие органы.