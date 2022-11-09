Хрускіт у суглобах

У порожнині суглоба є синовіальна рідина, яка потрібна для змащування його поверхні, плавного ковзання при рухах та живленні хрящів. Об'єм та тиск у порожнині суглобів може змінюватися при навантаженні.

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Через це гази у суглобовій рідині утворюють бульбашки, які з часом лускають. Вважається, що це одна з причин хрусту у суглобах, наприклад, у шиї або в пальцях.

Інше джерело звуку – напружені зв'язки, коли вони зісковзують з однієї кісткової поверхні на іншу. Цей звук лікарі ще називають крепітацією, його можна почути або відчути, наприклад, в колінах під час підйому та спуску сходами. У деяких випадках зв'язки або сухожилля видають звуки при русі навколо кістки або через тертя. Так буває через те, що м'язи та м'які тканини напружені або стали менш еластичними з часом.

Небезпечний хрускіт

При зношуванні хрящових поверхонь суглоба в них з'являються нерівності. В результаті кістки перестають плавно ковзати і суглоб хрускає. Іноді виникнення хрускоту – провісник появи симптомів артрозу.