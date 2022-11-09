Хруст в суставах
В полости сустава находится синовиальная жидкость, которая необходима для смазывания его поверхности, плавного скольжения при движениях и питании хрящей. Объем и давление в полости суставов могут изменяться при нагрузке.
Также на тему: Почему постоянно хочется спать
Поэтому газы в суставной жидкости образуют пузырьки, которые со временем чешутся. Считается, что это одна из причин хруста в суставах, например в шее или пальцах.
Другой источник звука – напряженные связки, когда они соскальзывают с одной костной поверхности на другую. Этот звук врачи еще называют крепитацией, его можно услышать или почувствовать, например, в коленях во время подъема и спуска по лестнице. В некоторых случаях связки или сухожилия издают звуки при движении вокруг кости или из-за трения. Так происходит потому, что мышцы и мягкие ткани напряжены или стали менее эластичными со временем.
Опасный хруст
При износе хрящевых поверхностей сустава в них появляются неровности. В результате кости перестают плавно скользить и сустав хрустит. Иногда возникновение хруста – предсказатель появления симптомов артроза.