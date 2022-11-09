Хруст в суставах

В полости сустава находится синовиальная жидкость, которая необходима для смазывания его поверхности, плавного скольжения при движениях и питании хрящей. Объем и давление в полости суставов могут изменяться при нагрузке.

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Поэтому газы в суставной жидкости образуют пузырьки, которые со временем чешутся. Считается, что это одна из причин хруста в суставах, например в шее или пальцах.