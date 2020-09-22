Давно відомо, що грип може стати причиною розвитку серйозних ускладнень для матері та плоду. Але до нині не було зрозуміло, чому. Нове дослідження пояснює причину небезпеки цього вірусу для породіль.

Під час досліджень на тваринах виявилось, що під час вагітності грип поширюється кровоносною системою по всьому організму, що викликає гіперактивну імунну відповідь. Робота вчених Університету RMIT та клініцистів з Ірландії та Австралії опублікована у журналі PNAS.

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Провідна авторка дослідження Стелла Ліон заявила, що судинна система лежить в основі потенційно руйнівних ускладнень, які можуть з'явитися у вагітних під час перебігу грипу.

Запалення, яке ми виявили в системі кровообігу, настільки вражаюче, що нагадує судинну бурю, яка руйнує все тіло… Нам потрібні подальші дослідження, щоб клінічно підтвердити наші висновки, але відкриття цього нового механізму є вирішальним кроком на шляху розвитку терапії грипу, розробленої спеціально для вагітних жінок,

– заявила вона.

Чому грип небезпечних для вагітних

Грип не передається безпосередньо від матері до дитини, але його потенційно руйнівний вплив на матір тісно пов'язаний з ускладненнями у дитини. Вагітні жінки, у яких розвивається грип, піддаються підвищеному ризику передчасних пологів, викидню, госпіталізації з пневмонією та іншими ускладненнями. А у немовлят матерів, які сильно постраждали від грипу, існує підвищений ризик обмеження росту.



Чому грип небезпечний для вагітних жінок / Фото Unsplah

Нове дослідження показує, що вірус по різному поводить себе в організмі вагітних та невагітних

Під час досліджень виявилось, що вірус грипу А поводить себе по-різному в організмі вагітних і невагітних мишей. У невагітних мишей грипозна інфекція залишається локалізованою в легенях. Але у вагітних мишей вірус потрапляє в кровоносну систему через судини.

Це призводить до інтенсивного запалення, яке різко впливає на функцію великих судин. Внаслідок цього у матері погіршується стан здоров'я, а кров погано припливає до плоду.



Вагітні жінки входять у зону ризику грипу. Єдиний спосіб профілактики захворювання – вакцинація / Фото Unsplash

Вчені помітили запалення судин в інфікованих вагітних мишей

Дослідники помітили, що у вагітних мишей з грипом розвивається сильне запалення у великих кровоносних судинах та аорті. Здорова кровоносна судина розширюється на 90-100%, а ось інфіковані грипом кровоносні функціонували лише на 20-30%.

Це важливе відкриття, адже навіть незначна зміна діаметру кровоносної судини може суттєво змінити кровотік.

І хоч для точних висновків необхідні подальші дослідження, це може означати, що ліки проти запалення судин, над якими зараз проводять дослідження, у майбутньому можуть й допомогти вагітним жінкам з грипом.