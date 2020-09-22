Давно известно, что грипп может стать причиной развития серьезных осложнений для матери и плода. Но до сих пор не было понятно, почему. Новое исследование объясняет причину опасности этого вируса для рожениц.

Во время исследований на животных оказалось, что во время беременности грипп распространяется по кровеносной системе по всему организму, что вызывает гиперактивный иммунный ответ. Работа ученых Университета RMIT и клиницистов из Ирландии и Австралии опубликована в журнале PNAS.

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Ведущий автор исследования Стелла Лион заявила, что сосудистая система лежит в основе потенциально разрушительных осложнений, которые могут возникнуть у беременных во время течения гриппа.

Воспаление, которое мы обнаружили в системе кровообращения, настолько поразительно, что напоминает сосудистую бурю, которая разрушает все тело ... Нам нужны дальнейшие исследования, чтобы клинически подтвердить наши выводы, но открытие этого нового механизма является решающим шагом на пути развития терапии гриппа, разработанной специально для беременных женщин,

– заявила она.

Почему грипп опасных для беременных

Грипп не передается непосредственно от матери к ребенку, но его потенциально разрушительное воздействие на мать тесно связан с осложнениями у ребенка. Беременные женщины, у которых развивается грипп, подвергаются повышенному риску преждевременных родов, выкидыша, госпитализации с пневмонией и другими осложнениями. А у младенцев матерей, которые сильно пострадали от гриппа, существует повышенный риск ограничения роста.



Почему грипп опасен для беременных женщин / Фото Unsplah

Новое исследование показывает, что вирус по-разному ведет себя в организме беременных и небеременных

Во время исследований оказалось, что вирус гриппа А ведет себя по-разному в организме беременных и небеременных мышей. У небеременных мышей гриппозная инфекция остается локализованной в легких. Но у беременных мышей вирус попадает в кровеносную систему через сосуды.

Это приводит к интенсивному воспаление, которое резко влияет на функцию крупных сосудов. В результате у матери ухудшается состояние здоровья, а кровь плохо приплывает к плоду.



Беременные женщины входят в зону риска гриппа. Единственный способ профилактики заболевания – вакцинация / Фото Unsplash

Ученые заметили воспаление сосудов в инфицированных беременных мышей

Исследователи заметили, что у беременных мышей с гриппом развивается сильное воспаление в крупных кровеносных сосудах и аорте. Здоровый кровеносный сосуд расширяется на 90-100%, а вот инфицированные гриппом кровеносные функционировали только на 20-30%.

Это важное открытие, ведь даже незначительное изменение диаметра кровеносного сосуда может существенно изменить кровоток.

И хотя для точных выводов необходимы дальнейшие исследования, это может означать, что лекарства против воспаления сосудов, над которыми сейчас проводят исследования в будущем могут и помочь беременным женщинам с гриппом.