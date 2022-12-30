Смакові рецептори

Сенсорний світ дітей принципово відрізняється від дорослих: у немовлят у роті близько 30 000 смакових рецепторів і до повноліття від них залишається лише третина. Причому більшість рецепторів маленької дитини налаштовані на солодку та жирну їжу, оскільки материнське молоко насичене цукрами та жирами.

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Тому перший пломбір у вафельному стаканчику або шоколадна цукерка у новорічному подарунку стає джерелом найпотужніших емоцій та вражень, які не під силу відчути дорослим.

Гіркі смаки

При цьому діти більш чутливі до гірких смаків, оскільки організм відторгає їх, як потенційні отрути. Тому коли ми потай куштували пиво та інші спиртні напої, не могли зрозуміти, як дорослі можуть пити таку гидоту. З тієї ж причини діти терпіти не можуть зелень, у якій відчувають гіркий присмак.

Цікаво, що з дорослішання і відмирання рецепторів ми починаємо любити смак тих продуктів, які у дитинстві нам здавалися неїстівними. За даними дослідження, часник і цибуля у стравах починає подобатися у 20 років, а шпинат, баклажани та болгарський перець – у 21 рік. До списку "дорослої" їжі потрапили також корнішони, квасоля, хрін та мідії.

Синестезія

Існує гіпотеза у тому, що діти народжуються з синестезією – рідкісним для дорослих виду сприйняття, у якому будь-які відчуття мають додаткові якості і стають тривимірними. Тобто маленька людина може не лише відчувати смак, а й "чути" її звук та "бачити" колір. Якщо це так і ми всі в дитинстві мали синестезію, а потім втратили цю магію з роками, не дивно, що перша склянка пепсі запам'яталася нам на все життя.