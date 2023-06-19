Вчені з Віргінського політехнічного інституту та Університету Міссісіпі провели дослідження, як запах людини та аромати добавок у милі впливають на ризик бути укушеним комарами.

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Які запахи люблять комарі

Для цього вони вивчили склади мила, яким часто користуються американці, це засоби марок Dove, Dial, Native і Simple Truth. Виявилося, що мило Dove містить безліч ароматичних добавок, які подобаються не тільки людям, але і комарам. Їх теж приваблює компонент, який пахне як тропічні фрукти та ананас. Називається він аліл гептаноат.

А ось склад мила Native, яке пахне не як парфумерна композиція, а як луг польових квітів, комарам не сподобався. У милі містяться такі речовини, як бензальдегід і гамма-ноналактон, – за запахом вони нагадують аромат кокоса та бурбону.

Вчені нанесли на рукави без запаху дві суміші, що пахнуть як Dove та Native. Потім їх надягли на руки і дали познайомитись з ароматами комарам. На рукав, що пахне Dove, комарі сідали статистично частіше.

Вчені попереджають: мило для тіла не замінює репелент – засіб, що відлякує комарів. Але перед покупкою засобів для гігієни варто уважно читати склад.

Кого частіше кусають

Є кілька факторів, які роблять деяких людей більш привабливими для комарів, ніж інші:

Доведено, що люди з кров'ю типу I(O) частіше зазнають укусів комарів.

Комарів приваблюють тепло, рух, вуглекислий газ та молочна кислота. Тому ті, хто любить займатися спортом на відкритому повітрі, також частіше зазнають нападу цих комах.

Згідно з дослідженням, вагітних жінок комарі кусають вдвічі частіше, ніж невагітних. Вчені вважають, що це пов'язано з додатковим теплом, яке виділяє організм вагітної жінки, та підвищеною концентрацією вуглекислого газу в повітрі, яке вона видихає.

Виявилося, що комарів більше приваблюють темні кольори. Люди, які носять чорний одяг, частіше зазнають нападу комарів, ніж ті, хто носить світлий.

Якщо ви і так перебуваєте в групі ризику і минулого літа помічали у себе укуси, які довго гояться і сверблять, використовуйте репеленти, намагайтеся носити світлий одяг і не засиджуйтеся на вулиці, коли комарі вишикувалися в чергу, щоб продегустувати вашу кров.