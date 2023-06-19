Вчені з Віргінського політехнічного інституту та Університету Міссісіпі провели дослідження, як запах людини та аромати добавок у милі впливають на ризик бути укушеним комарами.
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Які запахи люблять комарі
Для цього вони вивчили склади мила, яким часто користуються американці, це засоби марок Dove, Dial, Native і Simple Truth. Виявилося, що мило Dove містить безліч ароматичних добавок, які подобаються не тільки людям, але і комарам. Їх теж приваблює компонент, який пахне як тропічні фрукти та ананас. Називається він аліл гептаноат.
А ось склад мила Native, яке пахне не як парфумерна композиція, а як луг польових квітів, комарам не сподобався. У милі містяться такі речовини, як бензальдегід і гамма-ноналактон, – за запахом вони нагадують аромат кокоса та бурбону.
Вчені нанесли на рукави без запаху дві суміші, що пахнуть як Dove та Native. Потім їх надягли на руки і дали познайомитись з ароматами комарам. На рукав, що пахне Dove, комарі сідали статистично частіше.
Вчені попереджають: мило для тіла не замінює репелент – засіб, що відлякує комарів. Але перед покупкою засобів для гігієни варто уважно читати склад.
Кого частіше кусають
Є кілька факторів, які роблять деяких людей більш привабливими для комарів, ніж інші:
- Доведено, що люди з кров'ю типу I(O) частіше зазнають укусів комарів.
- Комарів приваблюють тепло, рух, вуглекислий газ та молочна кислота. Тому ті, хто любить займатися спортом на відкритому повітрі, також частіше зазнають нападу цих комах.
- Згідно з дослідженням, вагітних жінок комарі кусають вдвічі частіше, ніж невагітних. Вчені вважають, що це пов'язано з додатковим теплом, яке виділяє організм вагітної жінки, та підвищеною концентрацією вуглекислого газу в повітрі, яке вона видихає.
- Виявилося, що комарів більше приваблюють темні кольори. Люди, які носять чорний одяг, частіше зазнають нападу комарів, ніж ті, хто носить світлий.
Якщо ви і так перебуваєте в групі ризику і минулого літа помічали у себе укуси, які довго гояться і сверблять, використовуйте репеленти, намагайтеся носити світлий одяг і не засиджуйтеся на вулиці, коли комарі вишикувалися в чергу, щоб продегустувати вашу кров.