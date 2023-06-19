Ученые из Виргинского политехнического института и Университета Миссисипи провели исследование, как запах человека и ароматы добавок в мили влияют на риск быть укушенным комарами.

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Какие запахи любят комары

Для этого они изучили составы мыла, которыми часто пользуются американцы, это средства марок Dove, Dial, Native и Simple Truth. Оказалось, что мыло Dove содержит множество ароматических добавок, которые нравятся не только людям, но и комарам. Их тоже привлекает компонент, пахнущий как тропические фрукты и ананас. Называется он аллил гептаноат.

А вот состав мыла Native, которое пахнет не как парфюмерная композиция, а как луг полевых цветов, комарам не понравился. В мыле содержатся такие вещества, как бензальдегид и гамма-ноналактон – по запаху они напоминают аромат кокоса и бурбона.

Ученые нанесли на рукава без запаха две смеси, пахнущие как Dove и Native. Затем их надели на руки и дали познакомиться с ароматами комарам. На рукав, пахнущий Dove, комары садились статистически чаще.

Ученые предупреждают: мыло для тела не заменяет репеллент – отпугивающее комаров средство. Но перед покупкой средств для гигиены следует внимательно читать слог.

Кого чаще кусают

Есть несколько факторов, которые делают некоторых людей более привлекательными для комаров, чем другие:

Доказано, что люди с кровью типа I(O) чаще испытывают укусы комаров.

Комаров привлекают тепло, движение, углекислый газ и молочная кислота. Поэтому те, кто любит заниматься спортом на открытом воздухе, также чаще подвергаются нападению этих насекомых.

Согласно исследованием, беременных женщин комары кусают вдвое чаще, чем небеременные. Ученые считают, что это связано с дополнительным теплом, выделяемым организмом беременной женщины, и повышенной концентрацией углекислого газа в выдыхаемом воздухе.

Оказалось, что комаров больше завлекают черные цвета. Люди, которые носят черную одежду, чаще подвергаются нападению комаров, чем те, кто носит светлый.

Если вы и так находитесь в группе риска и прошлым летом замечали у себя долго заживающие и чешущиеся укусы, используйте репелленты, старайтесь носить светлую одежду и не засиживайтесь на улице, когда комары выстроились в очередь, чтобы продегустировать вашу кровь.