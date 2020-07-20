Психологи виявили, що тяга до тиранічної моделі лідерства у дорослому віці пов'язана сімейними конфліктами в підлітковому віці.

Коли політик, керівник або будь-яка доросла людина поводиться немов тиран, це може бути частково пов'язане з психологічними особливостями, які виникли в дитячому та підлітковому віці через проблеми в сім'ї, повідомляє Journal of Leadership & Organizational Studies.

До теми Виявили ще одну корисну властивість собак для сімей з дітьми

Команда професорки Державного університету Сан-Франциско Дейни Уолкер використала дані дослідження Fullerton, під час якого відстежували психологічний стан і обставини життя 130 добровольців та їхніх сімей. Починаючи з 1979 року, коли учасникам було всього рік, науковці кожні пів року проводили опитування. Коли ж учасники стали школярами, то щорічно, а коли стали зрілими – то раз на кілька років. Коли учасники були підлітками, то їм ставили питання про відносини в родині, зокрема: чи часто в сім'ї підвищують голос, лаються та вдаються до фізичної сили.

Насамперед Дейна Уолкер і її колеги розглянули дані, коли добровольцям було по 17 та по 37 років. Під час аналізу виявилось, що учасники, які спочатку вказували на проблеми в сімейних відносинах, у дорослому за якості лідера вважали характеристики, близькі до тиранії: домінування, маніпулятивного, владність, вимогливість тощо.

Під час підрахунків виявилось, що високий рівень конфліктності, про який повідомляли учасники дослідження в підлітковому віці, на 20% підвищував ймовірність виникнення "тиранічної моделі лідерства" у майбутньому.