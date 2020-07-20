Психологи обнаружили, что тяга к тиранической модели лидерства во взрослом возрасте связана семейными конфликтами в подростковом возрасте.

Когда политик, руководитель или любой взрослый человек ведет себя словно тиран, это может быть частично связано с психологическими особенностями, которые возникли в детском и подростковом возрасте из-за проблем в семье, сообщает Journal of Leadership & Organizational Studies.

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Команда профессора Государственного университета Сан-Франциско Дейн Уолкер использовала данные исследования Fullerton, во время которого отслеживали психологическое состояние и обстоятельства жизни 130 добровольцев и их семей. Начиная с 1979 года, когда участникам было всего год, ученые каждые полгода проводили опрос. Когда же участники стали школьниками, то ежегодно, а когда стали зрелыми – то раз в несколько лет. Когда участники были подростками, то им задавали вопросы об отношениях в семье, в частности: часто ли в семье повышают голос, ругаются и прибегают к физической силе.

Прежде всего Дейн Уолкер и ее коллеги рассмотрели данные, когда добровольцам было по 17 и по 37 лет. При анализе оказалось, что участники, которые сначала указывали на проблемы в семейных отношениях, во взрослом качествами лидера считали характеристики, близкие к тирании: доминирование, манипулятивного, властность, требовательность и тому подобное.

Во время подсчетов оказалось, что высокий уровень конфликтности, о котором сообщали участники исследования в подростковом возрасте, на 20% повышал вероятность возникновения "тиранической модели лидерства" в будущем.