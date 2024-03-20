Попри те, що секс вимагає фізичної активності та може викликати втому, це зазвичай так не впливає на жінок. Дуже часто після близькості вони хочуть розмовляти та обійматись, але не отримують цього через сон партнера.

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Раціональні причини

Варто зазначити, що є очевидні та раціональні причини сонливості після сексу: відбувається він часто вночі, в ліжку і є фізично виснажливим. Тому після близькості обидва партнери можуть заснути.

По-друге, дослідження з використанням ПЕТ-сканування показали, що досягнення оргазму вимагає від нас позбавлення всіх страхів і занепокоєнь. Це також сприяє повному розслабленню і може пояснити сонливість.

Складна хімія у мозку

Також є біохімічний аспект оргазму. Дослідження показують, що під час еякуляції в мозок чоловіка викидається безліч хімічних речовин, включаючи норадреналін, серотонін, окситоцин, вазопресин, оксид азоту (NO) і пролактин.

Виділення останнього пов'язане із сексуальним задоволенням і визначає "час відновлення", з яким чоловіки добре знайомі – час, який людина повинна почекати, перш ніж "зайти на друге коло". Дослідження також показали, що у чоловіків з браком пролактину період відновлення проходить швидше.

Рівень пролактину підвищується під час сну, і, як свідчать дослідження, у тварин, яким вводять цю хімічну речовину, швидко виникає втома. Це свідчить про сильний зв'язок між пролактином та сном, тому цілком можливо, що викид гормону під час оргазму викликає у чоловіків сонливість.

Цікавий факт: пролактин пояснює, чому чоловіки сонливіші після статевого акту, ніж після мастурбації. З невідомих причин під час статевого акту виділяється вчетверо більше пролактину, ніж при мастурбації.

Окситоцин та вазопресин, ще два хімічні елементи, що виробляються під час оргазму, також пов'язані зі сном. Їхнє виділення часто супроводжується викидом мелатоніну – головного гормону, який регулює цикли сну і неспання. Окситоцин також знижує рівень стресу, що може призвести до розслаблення і сонливості.

Еволюційні причини сонливості

Це складніше пояснити. З погляду еволюції, основна мета будь-якого чоловіка – зробити якомога більше потомство, і сон не сприяє цьому. Але оскільки чоловік все одно не може швидко "перемикнутися" на іншу жінку, відновлення та відпочинок можуть приносити користь.

Також ймовірно, що сонливість – це просто "побічний ефект", пов'язаний з важливішою для еволюції причиною – вивільнення окситоцину і вазопресину.

Викид цих хімічних сполук у мозку під час оргазму посилює почуття зв'язку та довіри між партнерами. Цей зв'язок підтримує репродукцію, тому що якщо у пари народиться дитина, спільне виховання дітей максимізує шанси немовляти на виживання.